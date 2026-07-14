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Komentar Tanje Jakše Gazvoda: A res nočete denarja?

Če že ne bom bogata, bom vsaj izvedela, kako se rojevajo milijoni.
Simbolična slika FOTO: Tolgart Getty Images
Simbolična slika FOTO: Tolgart Getty Images
Tanja Jakše Gazvoda
 14. 7. 2026 | 22:25
2:54
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Onidan mi je mirno popoldne prekinil klic iz tujine. Na drugi strani ženski glas, ki je zvenel, kot bi ga pravkar uvozili iz tovarne robotov. Sara me je s pretirano mero prijaznosti skušala spomniti na mojo »pozabljeno preteklost«: pred dvema letoma naj bi odprla račun, na katerem me še vedno čaka 250 evrov dobrodošlice. In ker se denar na takšnih čudežnih računih pridno množi kar sam od sebe, se je znesek močno oplemenitil. V meni se je prebudila novinarska radovednost, zato klica nisem prekinila. Če že ne bom bogata, bom vsaj izvedela, kako se rojevajo milijoni. No, pa se gremo igro!

Sledil je »klic iz Ljubljane«. Mednarodni strokovnjak mi je pojasnil, da sem pred časom odprla račun za trgovanje na borzi, kjer je namesto mene pridno trgoval njihov supernapredni robot. Zdaj lahko izbiram: ali dvignem vseh osem tisočakov, račun zaprejo in me nikoli več ne pokličejo ali pa del denarja reinvestiram. Med to navdušujočo razlago mi je prek SMS-sporočila že poslal povezavo do »varne konference« za sinhronizacijo kriptoračuna z mojim računom. »Samo kliknite, gospa,« je prigovarjal s tonom človeka, ki mi ponuja življenjsko priložnost.

Sumničava in v zavedanju, da se igram z ognjem, sem naznanila, da sem na sodišču in ne morem govoriti. Med njegovim vse bolj paničnim: »Gospa, ostanite na zvezi!« sem prekinila klic.

Čez nekaj dni me pokliče isti moški. Scenarij je enak. Ko izrazim dvom, se užaljeno odzove: »Gospa, mi vam želimo le pomagati do vašega denarja!« Tudi tokrat sem klic prekinila, še preden bi kliknila na domnevno varno povezavo. Ta klik je bil najverjetneje cilj celotne zgodbe – z njim bi si lahko na telefon namestila zlonamerno programsko opremo, prevarantom pa na stežaj odprla vrata do svojih aplikacij in spletne banke.

Danes pa spet. Isti klic, isti glas, vse od začetka. Zadeva me je že začela zabavati, a vsaka igra ima svoj konec. »Vem, da gre za goljufijo, in ker sem novinarka, bom o tem napisala članek,« mu navržem. Na drugi strani je zavladala tišina. Zdaj je on odložil slušalko. Brez besed, brez pozdrava.

Tako sem ostala brez svojih obljubljenih tisočakov, a sem v zameno dobila zgodbo za kolumno. In če bo zaradi nje vsaj en človek premislil, preden klikne na »varno povezavo«, je bil moj brezplačni tečaj kriptoinvestiranja pri telefonskem mojstru prevar poplačan.

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