Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Hočem zastonj odvetnika!

Ko je že bilo videti, da bo sojenje po nekaj odpovedih in prestavljanjih na kasnejše datume zaradi vsemogočih izgovorov le steklo, je obtoženi na sodniji presenetil z novim manevrom: hočem odvetnika. In čas, ki so ga sodnik, tožilec in moja malenkost namenili eni od številnih lumparij istega osebka, je šel v nič, tako na hitro pa niti druge zadeve ni mogoče vzeti v roke.

Ampak obtoženi, ki je prejemnik socialne pomoči, ima pravico do brezplačne pravne pomoči. Ne le takrat, ko je prvič prestopil mejo zakona, pač pa za vse naslednje, pravzaprav lahko te pravice koristi v nedogled, ne glede na težo kaznivega dejanja. V praksi to na primer pomeni, da si lahko odvetnika vzame že, če v trgovini ukrade pol kile kave. In sojenje se odmika, čas, ki poteče od storitve kaznivega dejanja do sodbe, pa gre obtoženemu v prid; časovna odmaknjenost je namreč olajševalna okoliščina, ki vpliva na višino izrečene kazni.

So celo posamezni odvetniki, ki tudi zaradi zagotovljenega plačila odvetniških storitev, ki jih, če gre za brezplačno pravno pomoč, plačamo davkoplačevalci, obtoženim namignejo, naj dejanja ne priznajo. Tako smo na sodiščih tudi za tako imenovane kurje tatove priča veleprocesom, ki se zaradi iskanja lukenj v postopkih nemalokrat končajo zlikavcu v prid, kar slednjim daje jasno sporočilo, da so pri svojem kriminalnem početju nedotakljivi.

V sedanji pravni praksi se vse prevečkrat zdi, da so kriminalci bolj zaščiteni kot žrtve.

Da ne bo pomote, preganjati je treba tako hujši kriminal kot tistega manjšega, ki še kako pomembno vpliva na občutek varnosti poštenih državljanov. A zdi se, da se naše sodstvo vrti v začaranem krogu, morda se celo pogreza v brezno, ki se, medtem ko se sodniki utapljajo v starih spisih, le še poglablja z novimi zadevami. Svoj kamenček k preobremenjenosti prispevajo še pritožbena sodišča, ki namesto da bi v pritožbi odločila, primere vračajo nazaj, na prvo stopnjo.

Razprave o tako imenovanem Šutarjevem zakonu se na površje prinesle številne anomalije, tako v policiji, tožilstvu kot sodstvu. Med drugim se postavlja tudi vprašanje, čemu bomo dali prednost in do kje bomo ščitili pravice osumljenih oziroma obtoženih in kje oziroma kdaj bo prevladala težnja po varnosti. Ker v sedanji pravni praksi se vse prevečkrat zdi, da so kriminalci bolj zaščiteni kot žrtve.