Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Kramp proti birokraciji

Spet je bil eden tistih dni, ko se je navdušenje nad počitniškim odklopom končalo že na avtocesti pri Postojni. Ujeti v kolono pločevine smo bili prepuščeni nekakšni kolektivni meditaciji, medtem ko smo v oblakih izpušnih plinov neuspešno iskali notranji mir. Tega je dodatno načel pogled na bolj kot ne mirno gradbišče. In ravno takrat, ko so bili živci že pošteno na preizkušnji, se mi je vsilila primerjava z nekimi drugimi časi – s časom delovnih brigad in gradnje nekdanje Ceste bratstva in enotnosti.

Leta 1958 so osemdeset kilometrov dolenjskega kraka te magistrale skozi zahteven teren zgradili v natanko osmih mesecih. Brez sodobnih strojev, brez satelitskega vodenja, brez hidravličnih kladiv. Imeli so krampe, lopate, samokolnice in – kar je danes morda največja eksotika – voljo. Kar 54 tisoč mladeničev in mladenk je ob šestih zjutraj že zavihalo rokave. Udarniška vnema je bila tolikšna, da so cesto dokončali celo nekaj dni pred že tako ambiciozno zastavljenim rokom.

Osemdeset kilometrov dolenjskega kraka Ceste bratstva in enotnosti so zgradili v osmih mesecih.

Seveda ni pošteno primerjati dveh povsem različnih obdobij. Takrat ni bilo današnjih varnostnih standardov, delovnopravne zakonodaje, okoljskih zahtev in zapletenih lastniških postopkov. Nihče ni pripravljal obsežnih študij vplivov na okolje, nihče ni organiziral javnih obravnav za vsak kilometer trase. Ko je bila odločitev sprejeta, se je gradilo. Brez javnih naročil, brez neskončnih pritožbenih postopkov, brez aneksov, ki rastejo hitreje kot plevel, in brez birokracije, ki potrebuje več časa za odobritev cestne zapore kot za samo delo.

Danes, ko imajo projektanti in gradbinci na voljo tehnologijo in stroje, o katerih so pred desetletji lahko le sanjali, in ko se v projekte stekajo milijoni državnega in evropskega denarja, z navdušenjem poslušamo, da bodo avtoceste končno začeli graditi in obnavljati tudi ponoči.

Seveda si ne želim vrnitve v sisteme brez nadzora in brez upoštevanja pravic ljudi. Toda med brigadirsko lopato in današnjim sodobnim polžjim tempom bi vendarle moral obstajati razumen kompromis. Takšen, pri katerem bi gradbišča pomenila napredek, ne pa predvsem kraj, kjer vozniki v kolonah premišljujemo o tem, kako je mogoče, da je bilo pred skoraj sedemdesetimi leti marsikaj videti lažje kot danes.