Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Zaupanja ne moreš uzakoniti

Preiskava tragične smrti Aleša Šutarja, ki se je zgodila pred očmi več deset prič, po nedavni izpustitvi edinega osumljenega iz pripora postavlja pod vprašaj učinkovitost naših organov pregona in pravosodja ter zaupanja vanje. Novoimenovana ministra za pravosodje in notranje zadeve sta v ponedeljek pojasnjevala vzroke za izpustitev osumljenca oziroma krivdo za fiasko, kot odločitev zunajobravnavnega senata razume javnost, uperila v priče, ki da so v preiskavi na sodišču spremenile izjavo oziroma so »nekatere druge priče, ki jih policija ni zaslišala, dale drugačno izjavo«. Da ne bo pomote: prav je, da so Sabrijana spustili, če ni dokazov o njegovi krivdi, a žalosti, da so zato potrebovali mesec in pol, čeprav je njegov odvetnik Milan Krstič od začetka opozarjal, da niso priprli pravega, kar so opozarjale tudi nekatere priče, ko so se v javnosti pojavile slike priprtega.

21-letnik ima še vedno status osumljenega. A ker v istem postopku za en udarec ne moreta imeti tega statusa dve osebi, se kaj lahko zgodi, da bi odprli še en postopek z novim imenom, bratrancem osumljenega, ki je v prevzgojnem domu v Radečah, kjer je bil tudi pred tragičnim dogodkom, le tisti vikend je izkoristil prosti izhod.

Tragedija v Novem mestu je razgalila vse razpoke našega sistema, sistema, ki bi moral zagotavljati varnost, pravičnost ter enakost pred zakonom, na kar smo Dolenjci opozarjali dolga leta, a nismo bili slišani, prav nasprotno, bili smo deležni očitkov o nestrpnosti. A žal se je moral »zgoditi Aco«, da so resnost problematike južno od Ljubljane zaznali tudi oblastniki. Na izredni seji v Novem mestu je celo premier Golob ob glasnih žvižgih večtisočglave množice priznal, da naša kaznovalna politika in državni aparat nista kos učinkovitemu spopadu z nasiljem.

In če je kdo pričakoval, da bo zadeva, katere odmev je zaradi svojih posledic pljusknil po skoraj vsem svetu, dobila hiter jasen, nedvoumen in dostojen sodni epilog, se danes zdi, da smo od tega še daleč. Namesto razjasnitve dejstev smo priča eroziji zaupanja v pravno državo. Ostaja le upanje, da smrt nedolžnega Novomeščana zaradi pomanjkanja dokazov ne bo ostala nekaznovana. Aleš si tega ni zaslužil. Pa tudi njegova družina ne, če ji bo slučajno po ubijalcu boleč udarec zadala še država.