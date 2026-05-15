Komentar Tina Horvat: Izbrisane iz jezika

Ena bolj nenavadnih norosti, pardon, novosti, ki so se v zadnjem času prikradle v slovenski jezik, je nesklanjanje ženskih priimkov. Ko v informativni oddaji na RTV Slovenija, ki je očitno postala zastavonoša takšne rabe, slišim skladenjska skrpucala kot na primer »Novak je poklicala Kočevar in ne Primožič«, me močno zaboli v ušesih, obenem pa se vprašam, kdo je koga poklical. Nisem staromodna, a meni to zveni grozno. Ne samo nenaravno, ampak tudi neslovensko in nerazumljivo. Slovenščina vendar ni angleščina ali nemščina. Imamo sklone, spole, dvojino in druge posebnosti, zdaj pa nam jezikoslovci dopovedujejo, da moramo del tega odvreči, če želimo biti enakopravni.

Vse skupaj naj bi se namreč začelo zaradi kaprice nekaj feministk, ki so se odločile, da so oblike tipa Novakova ali Kovačeva žaljive, ker naj bi izražale svojino oziroma pomenile, da je ženska last moškega. Večje neumnosti v življenju še nisem slišala. Ko govorimo o Novakovi mami, pomislimo na mamo, ne na Novaka. In pri Kovačevi Micki na Micko, ne na Kovača. Še bolj ironično pa je, da naj bi šlo za večjo enakopravnost žensk, v resnici pa nas na silo brišejo iz jezika. Že tako se za žensko polovico človeštva pogosto uporablja moška oblika. Če je v skupini tisoč žensk in en moški, so vsi skupaj šli, in ne šle. Zdaj pa iz jezika izginja še skladnja, po kateri je bilo takoj jasno, da govorimo o ženski.

Naj mi nekdo razloži še, zakaj se potem moški priimki sklanjajo, če se ženski ne. Zakaj potemtakem govorimo – Brez Novak in Kovača sestanka ni bilo ali Direktor se je zahvalil Fajon in Golobu? Če bi komu res šlo za enakopravnost, bi morali reči: Brez Novak in Kovač sestanka ni bilo in Pirc Musar je premagala Logar. Razumi, kdor more. Na Inštitutu za slovenski jezik takšno rabo predstavljajo kot nekaj spontanega, češ da se je preprosto razširila med ljudmi. A to ni res, takšna govorica se pač ni rodila med ljudmi, ampak nam je bila vsiljena skozi nekatere medije in ustanove. Sama ne poznam skoraj nikogar, ki bi doma naravno rekel, da je Kranjc poklical Pirnat.

Takšna raba je nasilje nad slovenskim jezikom in tudi nad ženskami. Po tej logiki bi lahko kmalu ukinili še dvojino, ker je nekateri ne uporabljajo več. Pa sklone, ker so težki. In morda še šumnike, ker jih nekateri težko izgovorijo. Kakšen slovenski jezik bo sploh še ostal, če bomo nadaljevali v tej smeri?