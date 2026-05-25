Komentar Jerneja Suhadolnika: Lažje uspeti v Angliji kot v Sloveniji

Tudi v nogometnem svetu težko verjamejo, da lahko nekomu ena tekma prinese vrtoglavih 450 milijonov evrov. Toda konec tedna se je zgodilo prav to, in sicer v angleškem nogometnem prvenstvu – v tamkajšnji drugi ligi. Hull City je v zadnjem dejanju končnice premagal Middlesbrough in si zagotovil nastop v premier league, najmočnejši nacionalni ligi na svetu. Finale druge lige so igrali na londonskem stadionu Wembley, 85.000 navijačev je pripravilo »prvoligaško« vzdušje, ki je močneje pomagalo Hull Cityju.

Klub iz mesta na severovzhodu Anglije je od leta 2022 v lasti turškega podjetnika Adžuna Ilidžalija, pri nas bolj znanega kot lastnika NK Maribor. Hull si je z vrnitvijo v premier league zagotovil najmanj 238 milijonov evrov v naslednjih treh sezonah. Če bi mu uspelo ostati med angleško elito tudi po koncu naslednje sezone, bi lahko dobil dodaten bonus, vsota bi le iz tega naslova v treh letih narasla na 450 milijonov evrov. To so sanjske, imaginarne in neverjetne številke za slovenski klubski nogomet, v katerem le dva kluba realno merita na letni proračun v višini desetih milijonov evrov. V tem kontekstu to resda ni pomembno.

Jakirović je zavrnil vabilo Ilidžalija za nagradno pot v Las Vegas.

Moštvo Hulla, za katero je med letoma 2010 in 2014 uspešno igral slovenski reprezentant Robert Koren, zdaj vodi trener Sergej Jakirović. Mostarčan je presegel vsa pričakovanja, saj Hull ni bil med favoriti za preboj v 1. ligo. Podobno je bilo pred finalom: kvota na njegovo zmago je znašala 4,5 (na zmago Middlesbrougha 1,75) – igralci športnih stav dobro vedo, kaj to pomeni. Da je uspeti v nogometu pogosto težje kot v najzahtevnejšem poslu, so spoznali najbogatejši poslovneži pri nas in v tujini, to potrjuje primer Sergeja Jakirovića. Ko je leta 2020 prišel v Maribor, je sedel na klop kluba, ki je odkrito meril na prvo mesto v Sloveniji. Toda odšel je po pičlih nekaj mesecih, potem ko je Maribor v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo izpadel proti severnoirskemu palčku FC Corelaine.

V Hullu ga zdaj častijo kot boga, še večji ugled si je pridobil, potem ko je – v nasprotju z nogometaši – zavrnil vabilo Adžuna Ilidžalija za nagradno pot v Las Vegas. Očitno je tudi v Angliji lažje uspeti kot v Sloveniji.