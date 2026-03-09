Velik napredek za Delo: po novem tudi dostop do The New York Timesa

Spoštovane bralke, cenjeni bralci, v Delu smo, verjamem, naredili pomemben razvojni korak naprej. Z eno digitalno naročnino lahko naši bralci od zdaj dostopate tudi do vseh vsebin svetovno znanega New York Timesa. Naše vodilo je preprosto: ponuditi več – več vsebine, več ozadij, več pogledov na svet. Ekskluzivno ponudbo preverite na tej povezavi.

Zakaj povezovanje? Zato ker odločitve, sprejete v Washingtonu, Pekingu, Bruslju ali Berlinu pomembno vplivajo na Slovenijo. Razumevanje sveta zahteva vse širši kontekst. Mednarodne vsebine prinašajo dodatne analize, primerjave in perspektive. Isto temo lahko spremljate skozi več uredniških pogledov in to pomeni boljšo informiranost.

Dostop do preverjenih virov informacij je ključen

Sodelovanje z eno najuglednejših medijskih hiš temelji na kakovosti, odgovornosti in zaupanju ter prinaša dodatno dimenzijo. Dokazuje, da smo zavezani najvišjim standardom, ki veljajo v novinarskem svetu, da poročamo objektivno in profesionalno ter našim bralcem predstavljamo in ponujamo v razmislek domače in globalne teme, za katere ocenjujemo, da so pomembne in relevantne za obravnavo. V poplavi najrazličnejših vsebin, algoritmov, družbenih omrežij in umetno ustvarjenih zgodb je dostop do preverjenih virov informacij ključen.

Za Delo medije projekt pomeni nadaljnjo krepitev naročniškega modela kot temeljnega mehanizma financiranja profesionalnega novinarstva. Stabilni naročniški prihodki omogočajo dolgoročne uredniške investicije, razvoj novih novinarskih formatov in več raziskovalnega dela. Razširitev ponudbe z mednarodnimi premium vsebinami je zato logičen korak v razvoju digitalnega ekosistema, ki temelji na jasni dodani vrednosti za bralca, kar je tudi glavno vodilo pri našem razmišljanju.

Poleg enotne digitalne naročnine bomo v prihajajočem obdobju postopno uvajali dodatne novosti, med katerimi velja poudariti nove videovsebine, v formatu krajših videonovic oziroma videokomentarjev, s katerimi bomo spremljali najbolj aktualno dogajanje, dodali bomo tudi nove videovsebinske sklope. Na vseh digitalnih platformah bomo vsaj del vsebin ponudili po načelu personalizacije.

Smo in ostali bomo zavezani kakovostnemu novinarstvu, tako v tisku kot na spletu in drugih platformah, na katerih smo prisotni. Vsebine pripravljajo novinarke in novinarji, ki poznajo dejstva in ozadja dogodkov ter jih zato v pravi luči lahko predstavijo vam, naši publiki. Še naprej bomo skrbeli, da je vse, kar objavimo, preverjeno. Da se na nas lahko zanesete.

Za vas se bomo borili vsak dan znova

V Delu se zavedamo, spoštovane bralke in cenjeni bralci, da vaš čas, pozornost in naklonjenost niso samoumevni, ampak se moramo zanje vsak dan znova boriti. To bomo še naprej počeli z objavami zanimivih, relevantnih in preverjenih vsebin z dodano vrednostjo, najsi bo to v tisku, na spletu ali drugje. Od danes lahko z enotno digitalno naročnino spremljate še več kakovostnih vsebin. Preverite na tej povezavi. Hvala, ker nam zaupate.

Dejan Novaković je v. d. odgovornega urednika Dela in direktor družbe Delo mediji.