Zaznamovalo je 2025: Nevarno sporočilo

Ko se leto prevesi v novo, radi pogledamo nazaj. Ne le na dogodke, temveč tudi na besede in mnenja, ki so med bralci najbolj odmevali. V Slovenskih novicah vsak dan objavimo kolumne in komentarje, v katerih si pisci lahko privoščijo več ostrih in osebnih mnenj. V letu 2025 ste tudi na naši spletni strani lahko prebrali ogromno takšnih besedil. Iz seznama najbolj branih je razvidno, da so vas najbolj pritegnile teme, ki zadevajo vsakdan, občutek pravičnosti, bremena običajnega človeka, družbena trenja in navade, ki se pri nas iz leta v leto ponavljajo. Ob zaključku leta smo zato za vas zbrali 10 komentarjev in kolumn, na katere ste, če sodimo po branosti, najpogosteje kliknili. Z nekaterimi mnenji se strinjamo, z drugimi ne, včasih pa nam je prav to najdragocenejše: da slišimo tudi drugačen pogled.

Med tistimi, ki so zaznamovali leto 2025, močno izstopajo kolumne nekdanjega gospodarskega ministra in profesorja na ljubljanski ekonomski fakulteti Mateja Lahovnika. Pogosto je pisal o aktualnih temah, ki niso bile nujno zgolj ekonomske, a so se dotikale življenjskih realnosti: romska problematika, vprašanja slovenske identitete, bremena dolgotrajne oskrbe, omejevanje dela upokojencev, razprave o nabavi orožja ter kritika vladnih potez. Skupna nit njegovih razmišljanj je bil občutek, da običajen državljan plačuje ceno, medtem ko se politika igra z njegovim denarjem. Med najbolj branimi pa se je našla tudi kolumna novinarke Tine Horvat, ki je odprla vsakoletno vseslovensko dilemo »gobarskega« plenjenja po gozdovih in že naslov, ki vas je očitno v hipu pritegnil, je povedala veliko: Facebook planilci gob.

To je 10 najbolj branih kolumn, ki ste jih bralci v letu 2025 najraje prebirali.

(Če želite prebrati kolumno, kliknite na posamezen naslov).

1. Matej Lahovnik: Nevarno sporočilo

»Ironično je, da ista vlada napoveduje obdavčitev nepremičnin, in to do zadnje vrtne lope in nadstreška. Tisti, ki so pošteno gradili in plačevali prispevke ter upoštevali prostorske akte, bodo torej še bolj obdavčeni, medtem ko bodo tisti, ki so gradili brez dovoljenj, dobili prizanesljivost in pomoč države.«

2. Matej Lahovnik: Tuja zastava na Blejskem otoku

»Letošnji dvajseti Blejski forum z naslovom Pobegli svet je bil zasnovan kot pomemben mednarodni dogodek, namenjen razmisleku o vlogi Evrope v svetu, ampak so ga kljub visokim pričakovanjem zaznamovali protesti, politična delitev in kritični odzivi.«

3. Matej Lahovnik: Alarm za vlado

»Uvajajo se nove dajatve, ne da bi imeli kaj od tega. Država je za dolgotrajno oskrbo do sedaj pobrala 55 milijonov evrov, čeprav te storitve sploh še ne ponuja. Podobno je z obnovo po poplavah, kjer se je zbiral namenski denar, nove hiše poplavljencev pa so le na papirju./.../ Zelo slabi makroekonomski podatki bi morali biti alarm za vlado, da mora končno razbremeniti tiste, ki delajo.«

4. Matej Lahovnik: Preusmerjanje pozornosti

»Ni treba iskati in reševati problemov po svetu, ampak bi bilo lepo, če bi vlada rešila vsaj kakšen pereč problem na domačem dvorišču v Sloveniji.«

5. Matej Lahovnik: Zaušnica iz Bruslja

»Imamo eno izmed najnižjih gospodarskih rasti v Evropi, konkurenčnost gospodarstva upada, davki in javna poraba pa so rekordno visoki.«

6. Matej Lahovnik: Omejevanje upokojencev

»Pokojnina je zaslužena pravica, ki ne bi smela biti zmanjšana ali celo odvzeta tistemu upokojencu, ki po upokojitvi občasno dela.«

7. Tina Horvat: Facebook plenilci gob

»Kam sta šla naš zdravi razum in zavedanje, da narava ni samopostrežna trgovina? Ali se vsi ti novodobni plenilci jurčkov s Pokljuke in Rogle res ne zavedajo, da bodo gozdovi ostali prazni, če bomo še naprej tako ravnali z njimi?«

8. Matej Lahovnik: Pokojnine po slovensko

»V Sloveniji se najslabše godi tistim, ki pridno in pošteno delajo ter vseskozi plačujejo prispevke.«

9. Matej Lahovnik: Dežela dvojnih meril

»Poznamo primere, ko so se inšpektorji lotili nabiralcev gob, če so jih nabrali več kot dva kilograma ...«

10. Matej Lahovnik: Pasji davek

»Res smo precej na psu, če nimamo boljših idej, kot je uvajanje novih davkov.«