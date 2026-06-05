11-letnico našli mrtvo: domnevni oče dveh otrok prijavljen zaradi suma posilstva mladoletnic (VIDEO)

Deklica Lyhanna (11) je bila najdena mrtva v četrtek, potem ko so jo iskali od prejšnjega tedna, ko je izginila v bližini francoske vasi Fleurance. Truplo so prepeljali na obdukcijo.

Državo zdaj pretresa val ogorčenja državljanov, saj je glavni osumljenec 41-letni moški, ki je bil večkrat prijavljen zaradi suma spolnega zlorabljanja mladoletnic. Med drugim je tudi sam oče dveh otrok.

Več kot 170 policistov in prostovoljcev je več dni prečesavalo podeželska območja jugozahodne Francije, da bi našli deklico, ki so jo nazadnje videli, ko je vstopila v avtomobil, v katerem je bil moški, je navedel Guardian.

Potem ko so preiskovalci 41-letniku pokazali posnetke nadzornih kamer, je priznal, da je deklico odpeljal, vendar je trdil, da jo je odložil pri bazenu.

Prijavljen zaradi posilstva mladoletnic

Tožilka Clemence Meyer je potrdila, da so zoper osumljenca že prej obstajale prijave. Decembra 2017 je mati prijavila, da je njena 17-letna hči v razmerju z njim. Primer je bil leta 2018 zavržen, potem ko je dekle izjavilo, da je bila z njim v razmerju po lastni volji. Januarja 2022 je bila vložena prijava, v kateri ga bremenijo posilstva otroka, mlajšega od 15 let, v njegovem domu leta 2020. Primer je bil leta 2024 zaradi pomanjkanja dokazov prav tako zavržen. V tretjem primeru je 22. avgusta 2025 mati deklice, rojene leta 2014, vložila prijavo proti njemu zaradi domnevnega posilstva med septembrom 2024 in majem 2025, je še povedala tožilka. Tožilstvo je zahtevalo policijsko preiskavo, a do trenutka, ko je 11-letnica izginila, ta še vedno ni bila izvedena.

Notranji minister Laurent Nuñez je že povedal, da je ministrstvo za pravosodje zaprosil za izvedbo preiskave o obravnavi teh primerov.