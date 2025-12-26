12-letni otrok petardo vrgel med skupino mladostnikov

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 95 klicev. Od tega 24 s področja javnega reda in miru, od tega šest o kršitvi na javnem kraju in eden o kršitvi v zasebnem prostoru.

Pirotehnika

Jeseniški policisti so bili včeraj, 25. decembra 2025, malo pred 19. uro obveščeni o metanju petard mlajših oseb na Cesti Franceta Prešerna na Jesenicah. Policisti so se na klic takoj odzvali ter z zbiranjem obvestil in peš patruljiranjem izsledili in ugotovili identiteto 13-letnega otroka, ki je metal petarde. O dogodku so obvestili njegove starše, prav tako bodo o dejanju otroka obvestili pristojni center za socialno delo.

Jeseniški policisti so bili prav tako včeraj okoli 19.30 obveščeni še o enem metanju petard mlajših oseb na Cesti Cirila Tavčarja na Jesenicah. Policisti so se na klic takoj odzvali ter z zbiranjem obvestil in peš patruljiranjem izsledili in ugotovili identiteto 12-letnega otroka, ki je metal petarde. Po razpoložljivih podatkih je petardo vrgel med skupino mladostnikov. K sreči nihče ni bil telesno poškodovan, je pa enemu izmed njih odvržena petarda poškodovala bundo. Policisti so obvestili otrokove starše, njegove starše, o dejanju pa bodo obvestili tudi pristojni center za socialno delo.