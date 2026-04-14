14-letnik med potjo v okolici Kobarida zašel, mama ga ni uspela priklicati

V ponedeljek ob 16.15 je bila policija obveščanje obveščena o pogrešanem 14-letnem državljanu Združenega kraljestva, ki se je med pohodom po krožni poti v okolici Kobarida izgubil. Policisti so takoj po prejemu obvestila začeli izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešanega. Ugotovljeno je bilo, da sta se 46-letna državljanka Češke in njen sin v popoldanskem času odpravila na pohod po Kobariški zgodovinski poti na relaciji Kobarid – Slap Kozjak – Tonovcov grad – razgledna točka Velik Rob – Kobarid. V bližini razgledne točke Velik Rob, ki leži na poti iz Kobarida proti Kobariškemu Stolu, sta se ločila.

Med potjo zašel in ni več našel poti proti izhodiščni točki

Ker mlajša oseba ni prispela na dogovorjeno mesto, je mati po krajšem telefonskem pogovoru z njim odšla proti Kobaridu. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je med potjo zašel in ni več našel poti proti izhodiščni točki. Zaradi prazne baterije na mobilnem telefonu z njim ni bilo več mogoče vzpostaviti stika. Ker sina ni bilo, je mama na pomoč poklicala reševalne službe. Stekla je iskalna akcija pod vodstvom policije, v kateri so sodelovali tudi gasilci PGD Kobarid, gorski reševalci GRS Tolmin ter vodniki reševalnih psov Enote reševalnih psov Slovenije.

Za morebitno pomoč je bil aktiviran tudi helikopter Letalske policijske enote, vendar njegovo posredovanje ni bilo potrebno. Nekaj minut po 18. uri so pogrešanega nepoškodovanega našli na planinski poti. Gorski reševalci GRS Tolmin so ga s terenskim vozilom prepeljali v Kobarid.