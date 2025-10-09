Policisti ustavili 15-letnika na mopedu Peugeot Vivacity, vozilo so mu zasegli

Novomeški policisti so med prometno kontrolo na Topliški cesti v torek, malo pred poldnevom, ustavili 15-letnika na mopedu Peugeot Vivacity. Sumili so, da je vozilo predelano, zato so odredili izredni tehnični pregled. Sumi so se izkazali za upravičene: »Kolo z motorjem je namreč zaradi predelave dosegalo večjo hitrost od konstrukcijsko določene. Ugotovljeno je bilo, da dosega hitrost 86 km/h namesto 25 km/h,« so sporočili.

Vozilo so mu zasegli, zaradi kršitev pa so na sodišče poslali obdolžilni predlog.

Velika možnost zdrsa ali trčenja

Takšna predelava mopeda je izredno tvegana, ker originalno zasnovana vozila niso narejena za večje hitrosti – struktura okvirja, zavorni sistem, vzmetenje in pnevmatike so dimenzionirani za konstrukcijsko določeno hitrost, ne pa za »dirkanje«. Če moped, ki je po homologaciji omejen na 25 km/h, dejansko razvije 86 km/h, obstaja velika nevarnost, da pod hitrostno obremenitvijo pride do okvar kolesa, zavor ali okvirja.

Poleg tega so takšna vozila manj stabilna pri zavijanju in večji hitrosti, kar poveča možnost zdrsa ali trčenja. Pri takšnih hitrostih je možnost hujših poškodb pri padcu veliko večja tudi za druge udeležence v prometu. Predelani mopedi, ki dosegajo trikrat višje hitrosti od dovoljenih, so zato navadno razglašeni kot nevarni in zaseženi.