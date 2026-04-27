16-letnik s traktorjem zdrsnil po hribu, ima zlomljeni stegnenici

Koprski policisti so bili v nedeljo popoldan obveščeni o hujši nesreči s traktorjem v vasi Avber. Na kraju so ugotovili, da je 16-letnik z dvorišča zapeljal vzvratno in s traktorjem zdrsnil po hribu približno 5 m nižje, kjer se je prevrnil.

Ostal je ukleščen pod vitlom traktorja

Po prvih podatkih je huje poškodovan (zlom obeh stegnenic), s helikopterjem so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Nesreča se je zgodila na neprometni površini.