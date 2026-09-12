18-letnik izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na pločnik: peška umrla na kraju nesreče

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V petek ob 16.52 se je v Spodnjih Negonjah pri Rogaški Slatini zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla 71-letna peška, so sporočili iz Generalne policijske uprave.
Do nesreče je prišlo, ko je 18-letni voznik osebnega avtomobila, ki je peljal iz smeri centra Rogaške Slatine proti glavni cesti v Spodnjih Negonjah, v desnem nepreglednem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko nasprotnega smernega vozišča na pločnik, kjer je trčil v 71-letno peško. Peška je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju nesreče umrla. V nesreči se je sicer lažje telesno poškodoval tudi sopotnik v avtu 18-letnika.
Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 166 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 18 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 68 kršitev javnega reda in miru ter 84 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 52-krat posredovali na javnih krajih in 16-krat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so zasegli osem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 43 tatvin, 21 vlomov, po pet groženj in poškodovanj tuje stvari, tri drzne tatvine, po dve povzročitvi telesne poškodbe, ponarejanji denarja in kaznivi dejanji nasilja v družini ter en rop.
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