18-letnik po zabavi posilil nekdanjo sošolko: to je odločilo sodišče

Kot poroča Dnevnik, je višje sodišče znižalo zaporno kazen za eno leto danes 22-letnemu moškemu, ki je bil zaradi posilstva nekdanje sošolke in dekleta na prvi stopnji obsojen na tri leta in pol zapora. Prejel je dve leti in šest mesecev zaporne kazni. Kaznivo dejanje se je zgodilo konec aprila 2022, ko je bil star 18 let. Po zabavi je prišel k oškodovanki domov, ona pa je na sodišču povedala, da jo je po odhodu prijateljice iz sobe potisnil na posteljo, jo držal za zapestji in jo tiščal ob posteljo, medtem ko je jokala in ga prosila, naj neha.

Obtoženi je trdil, da je šlo za prostovoljen spolni odnos, obramba pa je izpostavljala, da ga je dekle samo spustilo v hišo in nato prijateljico prosilo, naj zapusti sobo. Oškodovanka je po poročanju Dnevnika pojasnila, da si takrat ni predstavljala, kakšne namene ima. Prihod napovedal prek telefonskih sporočil, da mu je dovolila priti in da se je potem, ko je vztrajal, da prijateljica odide iz sobe, s tem strinjala. A takrat si ni predstavljala, kakšne namene ima. Ko je prijateljica šla iz sobe, je za njo takoj zaklenil in se spravil nanjo. Ves čas jo je držal za roke, ni se mu mogla upreti, sicer bi zbežala.

Povedala je tudi, da je bil do nje nasilen že v času njune zveze. Enkrat naj bi jo tako udaril, da je imela modrico na očesu, kar je po njenih besedah skrivala tudi pred mamo.

Sodišče je verjelo oškodovanki. Njeno izpoved so po oceni višjih sodnikov potrjevale tudi priče in izvedensko mnenje klinične psihologinje. Profesorica je povedala, da se je dekle v zadnjem letniku močno spremenilo in da je pri obravnavi knjige o posilstvu jokalo. Spremembe sta opisala tudi njena mama in brat, ena od šolskih prič pa je dejala, da se ji je ob vrnitvi fanta v šolo tresla roka, čutila je strah in ni več želela hoditi v šolo, poroča Dnevnik.

Obramba je v pritožbi opozarjala tudi na njegovo mladost, nekaznovanost in zahtevala vzgojni ukrep, ker je bil v času dejanja mlajši polnoletnik. Višje sodišče temu ni sledilo, saj je med sojenjem že dopolnil 21 let. Je pa kazen znižalo na dve leti in šest mesecev zapora. Pri tem je upoštevalo okoliščine primera, piše Dnevnik, med drugim tudi to, da razen navedb oškodovanke o obisku psihiatra ni bilo dokazano psihiatrično zdravljenje z zdravili.