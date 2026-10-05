19-letni motorist na Dvoru trčil v pločnik in se hudo poškodoval

Policisti so bili 4. oktobra nekaj pred 12. uro obveščeni o padcu motorista na območju Dvora. Po ugotovitvah policistov Policijske postaje Dolenjske Toplice je 19-letni voznik mopeda vozil iz smeri Dvora proti Žužemberku. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča je trčil v pločnik, izgubil oblast nad mopedom in padel.

V nesreči se je hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

Policija: previdno in s prilagojeno hitrostjo

Policija voznikom motornih koles in mopedov svetuje, naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti in naj bodo pri vožnji posebej pozorni na položaj vozila na vozišču. Motoristi naj pred vožnjo preverijo tudi tehnično brezhibnost vozila in uporabljajo ustrezno zaščitno opremo. Zaščitna čelada je pri vožnji motornih koles in mopedov obvezna ter je ena najpomembnejših oblik zaščite pred hudimi poškodbami v primeru padca ali trčenja.

Policija ob začetku hladnejšega dela leta opozarja tudi na prilagajanje vožnje vremenskim in cestnim razmeram, saj so lahko vozišča zaradi dežja, listja, mokrote ali nižjih temperatur bolj spolzka.