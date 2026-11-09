19-letnik padel z mopedom, dobil je hude poškodbe

S Policijske uprave Nova Gorica poročajo o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v nedeljo, 8. novembra v Ulici 9. septembra v Vrtojbi. Policisti Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Nova Gorica so bili s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica o dogodku obveščeni ob 17.33. V nesreči je prišlo do padca 19-letnega voznika mopeda, ki se je ob tem huje poškodoval.

»Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je bil vzrok nesreče vožnja preblizu desnemu robu vozišča,« so zapisali. Ugotovljeno je bilo, da voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja in da je bil moped neregistriran. Slednjega so mu tudi zasegli.

Odpeljan v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici

V nesreči je posredovalo več služb. Na kraj nesreče so prišli poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, reševalci nujne medicinske pomoči iz Zdravstvenega doma Nova Gorica in policisti. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanemu nudili prvo pomoč in ga odpeljali v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Na policijski postaji so v sporočilu še dodali, da bo zoper voznika podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.