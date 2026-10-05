22-letni motorist brez čelade in z 1,98 promila trčil v podporni zid, hudo je poškodovan

Policisti Policijske postaje Šentjernej so bili v soboto, 3. oktobra okoli 17.30 obveščeni o padcu motorista v Hrastuljah pri Škocjanu. Opravili so ogled kraja nesreče in zbrali obvestila. Ugotovili so, da je 22-letni voznik kros motorja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in trčil v podporni zid.

V nesreči se je hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da 22-letnik med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,95 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar ustreza približno 1,98 grama alkohola na kilogram krvi. Zaradi številnih ugotovljenih kršitev bodo policisti zoper 22-letnika uvedli prekrškovni postopek, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

Policija opozarja motoriste

Policija motoriste opozarja, naj hitrost vedno prilagodijo prometnim in vremenskim razmeram, stanju vozišča ter svojim sposobnostim. Pri vožnji motornih koles je zaradi manjše zaščitenosti voznika še posebej pomembna uporaba ustrezne zaščitne opreme, predvsem zaščitne čelade.

Ob tem policija ponovno opozarja, da alkohol in vožnja ne sodita skupaj. Že manjša količina alkohola lahko vpliva na zbranost, reakcijski čas in sposobnost varnega upravljanja vozila.