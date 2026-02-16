22-letnik po prepovedi približevanja staršem živi v gozdu

Kadar je nekdo nevaren sebi ali drugim in je to posledica duševne motnje, zaradi katere ima hudo moteno presojo realnosti in sposobnost obvladovati se, lahko sodišče odloči, da se ga proti njegovi volji zadrži na zdravljenju. To je sodišče konec prejšnjega leta odločilo tudi za 22-letnega fanta, ki trpi za psihotično motnjo, ki si jo je sodeč po mnenju strokovnjakov lahko povzročil tudi z uživanjem kanabinoidov oziroma po domače, s travo. Mladeniču so zaradi agresivnih izpadov sprva izrekli prepoved približevanja svojcem, zato se je odločil, da bo živel kar v gozdu. Čeprav je izvedenki, ki je presojala njegovo stanje, zatrdil, da je »pozimi tam najlepše«, pa so ugotovili, da s tem ogroža svoje življenje, in odločili, da se ga zadrži na oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice.

Le način življenja

Ko so mu postavili odvetnika, pa je z njegovo pomočjo zoper sklep spisal pritožbo. Zanikal je, da bi z življenjem v gozdu huje ogrožal svoje zdravje in življenje, saj tam živi že dalj časa in je očitno prevzel specifičen način življenja. »Očitno je, da zna poskrbeti zase in za varno bivanje, čeprav je to v gozdu. Ker se ne ogroža, ni potrebe po intervenciji države,« meni odvetnik. Tudi ugotovitev, da je shujšan, je po njegovem le subjektivna zaznava izvedenke, saj to dejstvo ob sprejemu ni bilo ugotovljeno, iz zdravstvene dokumentacije pa ne izhaja njegova dejanska teža. Sam je namreč povedal, da se prehranjuje tako, da gre do kolegice na topel obrok. Odvetnik razloga za sprejetje v psihiatrično bolnišnico ne vidi v fantovem načinu življenja, nevarnosti podhladitve ali kakšnem drugem »fiziološkem razlogu,« temveč v incidentu na centru za socialno delo.

Neposredno pred sprejemom v bolnišnico, je ugotovilo sodišče, je namreč prišel na center za socialno delo, kjer se je začel razburjati in razbijati. Ko so ga poskušali prepeljati v bolnišnico, je zamahnil proti policistu, ob sprejemu je bil verbalno agresiven, ciničen in zajedljiv, med hospitalizacijo pa se je drl, zmerjal zdravstveno osebje, pljunil zdravstvenega tehnika in bil zelo žaljiv. Da ima težave z obvladovanjem, je pokazal tudi med zaslišanjem sodišča. Višje sodišče se je strinjalo, da pacient torej hudo ogroža svoje zdravje in življenje. Odvetnikove trditve, da v gozdu zna poskrbeti zase, so označili za neutemeljene, saj je bil ob sprejemu izrazito higiensko zanemarjen, izvedenki pa je sodišče verjelo, da je bil že na pogled zelo shujšan.

Višje sodišče je potrdilo, da mora ostati na zdravljenju, kjer bodo izpeljali diagnostiko in uvedli primerno terapijo. FOTO: Marko Feist

Ko se je izvedenka poskušala pogovoriti z njim oziroma ga zaslišati, se je vedel nenavadno in se denimo z rjuho pokrival čez glavo, češ da ga boli glava. Dejal ji je, da ni problem, če živi v gozdu, saj je pozimi tam najlepše in da pomoči ne potrebuje. Socialni podpori se bo odpovedal in mu je vseeno, če ostane brez vsega, ji je dejal. Na opazko o izgubi telesne teže pa se je odzval cinično. Izvedenka je menila, da gre za s kanabinoidi povzročeno akutno psihotično motnjo oziroma že razvito shizofrenijo. »Na verjetnost slednje kaže njegov funkcionalni upad, pa tudi dejstvo, da kljub izjavam ob sprejemu, da vsak dan intravenozno jemlje droge, z izjemo THC prisotnost prepovedanih substanc ni bila ugotovljena,« je menilo višje sodišče. Na podlagi vsega tako ne dvomi, da takšna stališča in trenutne življenjske okoliščine, ki resno ogrožajo njegovo zdravje in življenje, niso posledica njegove zavestne in svobodne izbire načina življenja, temveč trenutnega duševnega stanja.

Višje sodišče je tako potrdilo, da mora mladenič tri tedne ostati na zdravljenju, v tem času pa bo po pojasnilih izvedenke treba izpeljati diagnostiko za opredelitev duševne motnje in uvesti primerno terapijo.