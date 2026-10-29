22-letnik s tremi sopotniki zletel s ceste, vozilo je odbilo v kamne! Mlado dekle končalo v bolnišnici

Na Goriškem se je v zadnjih dveh dneh zgodilo več prometnih nesreč. V sredo nekaj pred polnočjo se je na Soški cesti pri Solkanu zgodila prometna nesreča, v kateri se je predvidoma lažje poškodovala 22-letna sopotnica. Policiste so o nesreči obvestili ob 23.51. Po doslej zbranih podatkih je 22-letni voznik osebnega avtomobila peljal iz smeri Plavi proti Solkanu. Tik pred naseljem, kjer se cesta vzpenja, je v nepreglednem desnem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. Avtomobil je začelo zanašati po cesti, nato pa je silovito trčil v varovalne kamne ob desnem robu vozišča. Po trčenju je obstal sredi ceste.

V avtomobilu štirje mladi, eno dekle poškodovano

V vozilu so bili poleg 22-letnega voznika še trije sopotniki, stari 21 in 22 let. V nesreči se je predvidoma lažje poškodovala 22-letnica, ki je sedela na zadnjem levem sedežu. Na kraj so prihiteli novogoriški policisti, poklicni gasilci in reševalci. Poškodovanki so nudili prvo pomoč, nato pa so jo z reševalnim vozilom prepeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče so Soško cesto popolnoma zaprli. Promet je ponovno stekel šele ob 3.30 zjutraj. Policisti bodo mlademu vozniku zaradi neprilagojene hitrosti izdali plačilni nalog.

40-letnica z mopedom padla sredi križišča

Le nekaj ur pozneje, v četrtek ob 11.38, so policisti prejeli obvestilo o novi prometni nesreči, tokrat v Dobravljah v občini Ajdovščina. 40-letna voznica mopeda je vozila iz Velikih Žabelj proti Dobravljam. Ko se je približevala križišču z regionalno cesto, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad mopedom in padla po vozišču. Na pomoč so ji priskočili gasilci GRC Ajdovščina in reševalci, ki so jo oskrbeli na kraju nesreče. Zaradi preventivnega pregleda so jo odpeljali v bolnišnico v Šempetru pri Gorici, kjer so ugotovili, da se ni poškodovala. Policisti so ji zaradi neprilagojene hitrosti izdali plačilni nalog.

V Batujah avtobus trčil v avtomobil, za volanom voznik začetnik

Do prometne nesreče je prišlo tudi v sredo ob 14.54 v Batujah v občini Ajdovščina, kjer sta trčila avtobus in osebni avtomobil. 45-letni voznik avtobusa je vozil po regionalni cesti iz Zalošč proti Batujam. Na enem od odsekov ni vozil po desnem smernem vozišču, zato je z zadnjim levim delom avtobusa oplazil levi del osebnega avtomobila. Za volanom osebnega avtomobila je bil kandidat za voznika, ki je vozil v spremstvu spremljevalca. K sreči se v trčenju ni nihče poškodoval, nastala je le materialna škoda. Na avtobusu v času nesreče ni bilo potnikov. Policisti so 45-letnemu vozniku avtobusa zaradi nepravilne vožnje izdali plačilni nalog.