22-letnik zakrivil hudo nesrečo, posredoval helikopter SV (FOTO)

Škofjeloški policisti so včeraj, 26. julija 2026, nekaj pred 14. uro obravnavali 22-letnega voznika osebnega avtomobila, ki hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku ceste, saj je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal desno z vozišča, kjer je z vozilom trčil v brežino, zaradi česar se je vozilo zavrtelo in prevrnilo, kjer je nato na strehi obstalo na sredini vozišča.

V nesreči so se voznik in sopotnika telesno poškodovali. Na kraju jim je pomoč nudila zdravstvena služba in jih prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Posredoval je tudi helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP z Brnika, ki je enega ponesrečenca prepeljal v UKC Ljubljana, so ob tem dodali pri PGD Trebija.

Policisti o prometni nesreči zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.