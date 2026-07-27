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22-letnik zakrivil hudo nesrečo, posredoval helikopter SV (FOTO)

Zgodilo se je na relaciji Trebija–Žiri, občina Gorenja vas - Poljane.
Na kraju nesreče. FOTO: PGD Trebija
Na kraju nesreče. FOTO: PGD Trebija
S. U.
 27. 7. 2026 | 14:05
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Škofjeloški policisti so včeraj, 26. julija 2026, nekaj pred 14. uro  obravnavali 22-letnega voznika osebnega avtomobila, ki hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku ceste, saj je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal desno z vozišča, kjer je z vozilom trčil v brežino, zaradi česar se je vozilo zavrtelo in prevrnilo, kjer je nato na strehi obstalo na sredini vozišča. 

V nesreči so se voznik in sopotnika telesno poškodovali. Na kraju jim je pomoč nudila zdravstvena služba in jih prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Posredoval je tudi helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP z Brnika, ki je enega ponesrečenca prepeljal v UKC Ljubljana, so ob tem dodali pri PGD Trebija.

Policisti o prometni nesreči zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

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