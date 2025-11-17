23-letnik najprej nadlegoval podnajemnika, potem fizično napadel še svojo mater

V petek, 14. novembra, okoli 22. ure so policisti na območju Postojne obravnavali kršitev javnega reda in miru, saj se je 23-letni domačin nedostojno vedel do 34-letnega podnajemnika.

Policisti so 23-letnemu kršitelju izdali plačilni nalog. Kasneje je kršitelj fizično napadel svojo mater, zato so mu policisti izrekli prepoved približevanja, zanj pa bodo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

»Ker se je 23-letni kršitelj pozneje vrnil domov, so mu policisti zaradi kršitve izrečenega ukrepa ponovno izdali plačilni nalog,« je sporočila Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Koper.