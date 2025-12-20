Mama pogrešanega Jake (24): »Če bi vedela, zakaj je izstopil iz avta več kot tri kilometre prej, ga danes verjetno ne bi iskali«

VELIKA ISKALNA AKCIJA SE NADALJUJE

Jaka Muhedinovič iz Kasaz je bil v Celju nazadnje opažen v noči na 29. november.

»Upanje umre zadnje. Vsako jutro se zbudim z mislijo, da bi se ta neznanka razrešila in bi ga našli še pred božičem, da bi bili tako prazniki bolj mirni. Najhujša je ta agonija, ki se je začela 29. novembra in se še kar nadaljuje,« pravi Urška Lipovšek Muhedinovič, mati že skoraj mesec dni pogrešanega 24-letnega Jake Muhedinoviča iz Kasaz. Policija je doslej organizirala že 10 iskalnih akcij, v vseh je sodelovalo 400 ljudi, tudi pripadnice in pripadniki 72. brigade Slovenske vojske, vodniki reševalnih psov K9, gasilci, ribiči, potapljači, številni prijatelji in domačini iz Kasaz ter starši, ...