24-letnica doživela šok! Po trku stopil iz avta s kijem in rekel, da “to ni nič”

S PU Koper sporočajo, da so v petek, 30. januarja 2026, malo pred 19. uro postojnski policisti obravnavali dve prometni nesreči z materialno škodo in pobegom. Ugotovili so, da je obe nesreči povzročil 54-letni voznik osebnega avtomobila z območja Postojne.

Najprej je v Matenji vasi trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki ga je pred semaforjem zaradi delovišča ustavila 24-letna voznica iz okolice Postojne. Po trčenju je moški izstopil iz vozila, v rokah držal lesen kij, si ogledal obe vozili in pripomnil, da »to ni nič«. Ker je hodil proti udeleženki nesreče in pri tem s kijem mahal levo in desno, se je 24-letnica ustrašila in se zaklenila v vozilo. Moški je nato pristopil do vrat njenega avtomobila, jo krajši čas opazoval, zatem pa se vrnil v svoje vozilo in s kraja odpeljal proti Postojni.

Policisti so izsledili pobeglega voznika

Med vožnjo proti Postojni je na nadvozu čez avtocesto v semaforiziranem križišču (križišče za avtocesto v smeri Kopra) začel prehitevati 49-letno voznico osebnega avtomobila iz Postojne ter pri tem trčil v zadnji del njenega vozila. Po trčenju je znova odpeljal s kraja nesreče v smeri Postojne. Policisti so pobeglega voznika na podlagi prijav prič izsledili na njegovem domu. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,84 mg/l alkohola, prav tako so mu odredili strokovni pregled, ki ga je opravil v zdravstveni ustanovi.

Zoper 54-letnika bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Poleg tega bodo zoper njega uvedli tudi prekrškovni postopek zaradi mahanja s kijem na kraju prve prometne nesreče.