24-letnik treščil v drevo, odpeljali so ga reševalci

V petek, 3. oktobra, ob 22.53, se je med Novo vasjo in Pučami zgodila prometna nesreča, v kateri je bil sam udeležen 24-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Kopra.

Po podatkih policije je mladi voznik zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v drevo ob vozišču. Policisti so ob ogledu kraja nesreče ugotovili, da voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu.

V nesreči je bil hudo telesno poškodovan in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Policisti so zanj odredili strokovni pregled, da bi ugotovili morebitno prisotnost alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.