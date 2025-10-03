24-letnika obkolila in oropala skupina mladostnikov

V četrtek, 2. oktobra, je malo pred 21. uro na policijsko postajo Novo mesto prišel 24-letni občan in povedal, da so ga okoli 20. ure pri športnem igrišču na Loki v Novem mestu neznanci oropali. Na Loki ga je obstopila skupina mladostnikov in od njega zahtevala denar.

Eden izmed njih ga je prijel za jakno, drugi ga je z roko udaril po glavi, tretji pa mu je iz hlačnega žepa vzel denarnico. Iz nje so vzeli 15 evrov, denarnico pa so mu vrnili in odšli.

Policisti so takoj začeli zbirati obvestila in intenzivno iskati osumljence. Še isti večer so jih izsledili in ugotovili, da je dejanje storilo pet mladostnikov, starih med 14 in 16 let. Z njimi izvajajo postopke, saj so osumljeni kaznivega dejanja ropa. Po zaključku preiskave bodo za vse podali kazenske ovadbe na pristojno državno tožilstvo.