25-letna voznica BMW-ja pri Drnovem divjala pa povzročila verižno trčenje petih

Policisti PP Krško poročajo o verižnem trčenju pri Drnovem. Tako so bili v sredo okoli 14.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo več vozil pri Drnovem.
Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 25-letna voznica osebnega avtomobila znamke BMW zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, trčila v avtomobil pred seboj in povzročila verižno trčenje petih vozil. Lažje poškodovana 48-letna udeleženka prometne nesreče je potrebovala zdravniško pomoč. Zoper povzročiteljico nesreče bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.
