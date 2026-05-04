25-letnik zapeljal na napačen pas, sledila huda prometna z udeležbo treh vozil

O hudi prometni nesreči z udeležbo treh vozil na cesti med Sotesko in Dvorom so bili policisti obveščeni v nedeljo, 3. maja 2026,. nekaj po 19. uri. »Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 25-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Žužemberka proti Novem mestu. Pri Soteski je zapeljal na levo smerno vozišče, oplazil avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 50-letna voznica. 25-letnik je izgubil oblast nad vozilom in čelno trčil v avtomobil 74-letnega voznika, ki je vozil za 50-letnico. Hudo poškodovanega 74-letnika in prav tako hudo poškodovano 71-letno potnico v njegovem vozilu so reševalci oskrbeli,« sporočajo s PU Novo mesto.

Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin prometne nesreče.