25-letnik zapeljal na nasprotno stran in oplazil kar tri avtomobile, posredovali reševalci

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V ponedeljek, 12. oktobra, nekaj pred 7. uro zjutraj se je v Ručetni vasi zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena kar štiri vozila. Po ugotovitvah policistov Policijske postaje Črnomelj je nesrečo povzročil 25-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom.
Med nenadzorovano vožnjo je oplazil tri avtomobile, ki so pravilno pripeljali iz nasprotne smeri. Na kraj nesreče so poleg policistov prispeli tudi reševalci, ki so oskrbeli povzročitelja in še dva udeleženca nesreče.Policisti okoliščine dogodka še preverjajo, 25-letnemu povzročitelju pa bodo zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.
Na območju Policijske uprave Novo mesto so sicer policisti obravnavali precejšnje število dogodkov. Posredovali so v 71 nujnih primerih in na interventno številko 113 prejeli 227 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči z lažje poškodovanimi udeleženci in 12 prometnih nesreč, v katerih je nastala zgolj premoženjska škoda.
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