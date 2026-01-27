  • Delo d.o.o.
POSNETEK

25-letnika iz Izole posnela neznana ženska, vidijo se njegov obraz in intimni deli, a sledil šok

Neznanec na spletu ustvaril skupino in objavil dva posnetka oškodovanca.
Fotografija je simbolična. FOTO: Tero Vesalainen/getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Tero Vesalainen/getty Images
M. U.
 27. 1. 2026 | 14:01
 27. 1. 2026 | 14:11
6:35
A+A-

Koprski policisti so od 25-letnega moškega, doma iz Izole, sprejeli kazensko ovadbo za kaznivi dejanji izsiljevanja in neupravičenega slikovnega snemanja. V prijavi je navedel, da je prek družbenih omrežij komuniciral z neznano žensko, ki ga je posnela, na posnetku pa se vidijo njegov obraz in intimni deli.

image_alt
Snemala ga je med seksom, z možem ga je nato z domačim porničem izsiljevala

Policija in nacionalni center SI-CERT svetujeta

Uporabniki spleta, družbenih omrežij, klepetalnic in forumov se morajo zavedati pravil, s katerimi bodo obvarovali svojo zasebnost.

Priporočljivo se je seznaniti z nastavitvami zasebnosti, ki jih nudijo upravljavci družbenih omrežij, in jih tudi nastaviti tako, da bo njihova zasebnost varovana, objave pa vidne samo njihovim prijateljem, in ne celotni javnosti. Mnogi ponudniki večkrat spreminjajo nastavitve, ki omogočajo zasebnost, zato je te nastavitve priporočljivo sproti preverjati.

Uporabniki naj se seznanijo z možnostmi prijave nadlegovanj upravljavcu družbenih omrežij ali mikroblogerskih platform ter z možnostjo in načinom blokiranja neželenih stikov. Na portalu Varni na internetu so navodila, kako lahko prijavijo tak profil na družbenem omrežju: Odženite Facebook prevaranta! 

Večji ko je nabor t. i. prijateljev, stikov, ki jih uporabnik ima, večji je razlog za varovanje zasebnosti. Že zlasti v primerih, ko so med njimi osebe, ki jih uporabnik osebno ne pozna. Zato naj bodo uporabniki pozorni pri dodajanju novih prijateljev na družbenem omrežju in naj ne zaupajo neznancu samo na podlagi fotografije. Za lepo naslovno fotografijo se namreč lahko skriva kdor koli.

Uporabniki naj o sebi ali drugih ne dajejo nobenih osebnih podatkov niti naj ne objavljajo svojih ali drugih fotografij. Že tako lahko prehitro zaokrožijo tudi med tistimi, ki jim niso namenjene, poleg tega obstaja velika nevarnost izsiljevanja z njimi, še zlasti, če so intimne.

Ne privolite v slačenje med pogovorom z neznanci prek Skypa ali drugih omrežij.

Spletna kamera naj bo v času, ko se ne uporablja, izključena.

Komunikacijo, ki se začne na prej opisan ali podoben način, je priporočljivo prekiniti, vse stike pa blokirati (tudi takrat, ko že pride do groženj). Samo tako lahko prekinete začarani krog izsiljevanja. Izsiljevalcem ne smete dati vedeti, da ste v stiski, ker bodo to samo izkoristili v svoj prid. Nikakor jim ne nakazujte denarja! Ne nasedajte obljubam, da bodo po plačilu sporne posnetke izbrisali. Nasprotno, od vas bodo zahtevali čedalje večje zneske z raznimi izgovori.

V primeru, da bodo sporne vsebine javno objavili na internetu, se obrnite na SI-CERT (na naslov cert@cert.si) za pomoč pri odstranjevanju teh vsebin.

Če je vaš bližnji žrtev opisanega dejanja, ga ne obsojajte, temveč mu prisluhnite in pomagajte. Včasih namreč tovrstna dejanja nimajo samo materialnih posledic, ampak lahko zaradi izpostavljenosti žrtve vodijo do drugih, tudi tragičnih dejanj.

Če ste žrtev izsiljevanja, tega ne zadržujte v sebi, ampak takoj poiščite pomoč staršev, skrbnikov, sorodnikov, prijateljev in pedagogov.

Predlagamo, da prijavo podate policiji (na najbližji policijski postaji), za pomoč pri odstranjevanju javno objavljenih intimnih posnetkov pa se obrnite na cert@cert.si.

Staršem in skrbnikom svetujemo odgovorno ravnanje z napravami, ki njihovim otrokom omogočajo obiskovanje svetovnega spleta. Otroke naj podučijo o varni rabi interneta. Skupaj naj raziskujejo, se učijo in pridobivajo izkušnje.

Ravnajte odgovorno in varno pri uporabi svetovnega spleta!

Sledilo je izsiljevanje 

V nadaljevanju ga je prek družbenega omrežja začel izsiljevati neznan moški, ki je od njega zahteval 700 evrov, ki pa jih 25-letnik ni plačal. Neznanec je nato na družbenem omrežju ustvaril skupino in objavil dva posnetka oškodovanca.

Ne postanite tarča spletnega izsiljevanja z golimi posnetki ali fotografijami

Policija tako opozarja, da so doslej prejeli že več prijav izsiljevanja prek spleta in družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter in Instagram. Med oškodovanci so bile najpogosteje mladoletne osebe (tako fantje kot dekleta), nekaj žrtev pa je bilo tudi odraslih. Storilci so izkoristili njihovo nevednost, naivnost, preveliko zaupljivost in osamljenost. Poleg finančne škode pa izsiljevanje z intimnimi posnetki uporabnikom povzroči tudi hudo psihično stisko.

Vse skupaj se začne na videz nedolžno …

Vsem primerom je skupno, da se neznanec ali neznanka, navadno pod izmišljenim imenom in z lažnim profilom, izdaja za žrtvinega sovrstnika. Po potrditvi prijateljstva na družbenem omrežju neznanec mladoletnemu ali odraslemu uporabniku pošlje nekaj zasebnih sporočil in predlaga, naj vsa njuna nadaljnja komunikacija poteka prek drugih spletnih omrežij za hitro komuniciranje, predvsem prek storitev z videokomunikacijo, kot je Skype.

Ful dobr' zgledaš ...

Po nekaj stikih, ko se med njima vzpostavi (lažno) zaupanje, neznanec izkoristi informacije, ki jih je o sebi dala žrtev, in jo pripravi do tega, da mu pošlje svojo golo fotografijo ali da se sleče, v skrajnih primerih celo samozadovoljuje pred kamero.

Plačaj, sicer bom vse skupaj objavil!

Neznanec to početje posname, nato pa se začne izsiljevanje. Od žrtve zahteva še več podobnih spolnih aktivnosti ali nove, še intimnejše fotografije ali pa zahteva denar. Če žrtev noče plačati, ji neznanec grozi, da bo njene gole ali polgole posnetke objavil na spletu: na forumih in portalih, ki jih obiskujejo žrtvini prijatelji. Grozi tudi, da jih bo poslal njenim znancem ali staršem ter sodelavcem in delodajalcu, če je zaposlena.

Tarča izsiljevanja z intimnimi fotografijami niso le najstniki, finančno okoriščanje tudi na račun nepazljivih odraslih 

V nacionalnem odzivnem centru SI-CERT so do zdaj zabeležili že veliko primerov izsiljevanja z intimnimi fotografijami odraslih. Tudi v teh primerih se izsiljevanje začne z navidezno nenevarnim pogovorom z neznanko na družbenem omrežju, finančna oškodovanja pa so lahko zelo visoka. Dejansko število žrtev je verjetno precej višje, saj številni zaradi sramu tovrstnih dogodkov ne prijavijo. Tudi SI-CERT vse spletne uporabnike opozarja, naj previdno navezujejo stike z neznanci, saj se lahko hitro ujamejo v past izsiljevanja.

