Uporabniki spleta, družbenih omrežij, klepetalnic in forumov se morajo zavedati pravil, s katerimi bodo obvarovali svojo zasebnost.

Priporočljivo se je seznaniti z nastavitvami zasebnosti, ki jih nudijo upravljavci družbenih omrežij, in jih tudi nastaviti tako, da bo njihova zasebnost varovana, objave pa vidne samo njihovim prijateljem, in ne celotni javnosti. Mnogi ponudniki večkrat spreminjajo nastavitve, ki omogočajo zasebnost, zato je te nastavitve priporočljivo sproti preverjati.

Uporabniki naj se seznanijo z možnostmi prijave nadlegovanj upravljavcu družbenih omrežij ali mikroblogerskih platform ter z možnostjo in načinom blokiranja neželenih stikov. Na portalu Varni na internetu so navodila, kako lahko prijavijo tak profil na družbenem omrežju: Odženite Facebook prevaranta!

Večji ko je nabor t. i. prijateljev, stikov, ki jih uporabnik ima, večji je razlog za varovanje zasebnosti. Že zlasti v primerih, ko so med njimi osebe, ki jih uporabnik osebno ne pozna. Zato naj bodo uporabniki pozorni pri dodajanju novih prijateljev na družbenem omrežju in naj ne zaupajo neznancu samo na podlagi fotografije. Za lepo naslovno fotografijo se namreč lahko skriva kdor koli.

Uporabniki naj o sebi ali drugih ne dajejo nobenih osebnih podatkov niti naj ne objavljajo svojih ali drugih fotografij. Že tako lahko prehitro zaokrožijo tudi med tistimi, ki jim niso namenjene, poleg tega obstaja velika nevarnost izsiljevanja z njimi, še zlasti, če so intimne.

Ne privolite v slačenje med pogovorom z neznanci prek Skypa ali drugih omrežij.

Spletna kamera naj bo v času, ko se ne uporablja, izključena.

Komunikacijo, ki se začne na prej opisan ali podoben način, je priporočljivo prekiniti, vse stike pa blokirati (tudi takrat, ko že pride do groženj). Samo tako lahko prekinete začarani krog izsiljevanja. Izsiljevalcem ne smete dati vedeti, da ste v stiski, ker bodo to samo izkoristili v svoj prid. Nikakor jim ne nakazujte denarja! Ne nasedajte obljubam, da bodo po plačilu sporne posnetke izbrisali. Nasprotno, od vas bodo zahtevali čedalje večje zneske z raznimi izgovori.

V primeru, da bodo sporne vsebine javno objavili na internetu, se obrnite na SI-CERT (na naslov cert@cert.si) za pomoč pri odstranjevanju teh vsebin.

Če je vaš bližnji žrtev opisanega dejanja, ga ne obsojajte, temveč mu prisluhnite in pomagajte. Včasih namreč tovrstna dejanja nimajo samo materialnih posledic, ampak lahko zaradi izpostavljenosti žrtve vodijo do drugih, tudi tragičnih dejanj.

Če ste žrtev izsiljevanja, tega ne zadržujte v sebi, ampak takoj poiščite pomoč staršev, skrbnikov, sorodnikov, prijateljev in pedagogov.

Predlagamo, da prijavo podate policiji (na najbližji policijski postaji), za pomoč pri odstranjevanju javno objavljenih intimnih posnetkov pa se obrnite na cert@cert.si.

Staršem in skrbnikom svetujemo odgovorno ravnanje z napravami, ki njihovim otrokom omogočajo obiskovanje svetovnega spleta. Otroke naj podučijo o varni rabi interneta. Skupaj naj raziskujejo, se učijo in pridobivajo izkušnje.

Ravnajte odgovorno in varno pri uporabi svetovnega spleta!