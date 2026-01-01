28-letnik v Trzinu čelno trčil v vozilo 63-letnika, ta je na kraju umrl

V Ljubljani se je ponoči zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 63-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Do nesreče je prišlo okoli 0.30 na Štajerski cesti v smeri proti Trzinu. Po do sedaj zbranih obvestilih je 28-letni voznik, ki je vozil od Brnčičeve ulice proti Zasavski cesti, zapeljal na nasprotno stran ceste in z vozilom čelno trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. V trčenju se je udeleženi 63-letni voznik tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Policisti so 28-letnemu vozniku odredili strokovni pregled, katerega rezultat še ni znan. Zaradi suma kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.