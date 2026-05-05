29-letnik, ki je med sečnjo izgubil življenje, za seboj zapustil 22-letno partnerko Saro tik pred porodom (FOTO)

Po tragični delovni nesreči na Goriškem, v kateri je med sečnjo lesa življenje izgubil 29-letni moški, na dan prihajajo srce parajoče podrobnosti. Na fanta je med podiranjem padlo suho drevo, zataknjeno v krošnji tistega, ki ga je podiral. Takoj po nezgodi so 29-letnika na kraju oživljali prvi posredovalec, policisti Policijske postaje Nova Gorica in kasneje reševalci NMP ZD Nova Gorica, a mu žal ni bilo več pomoči.

Za seboj je pustil komaj 22-letno partnerko Saro, ki se je čez noč znašla v izjemno težki življenjski situaciji. V obdobju, ki bi moralo biti polno načrtov, pričakovanj in veselja ob skupni prihodnosti, je ostala sama. Ob dogodku so se med prvimi oglasili njeni prijatelji plesalci, saj je Sara vestna članica lokalne plesne šole.

Globoko nas je pretresla tragična novica o hudi delovni nesreči, v kateri je življenje izgubil partner naše plesalke orienta Sare - klub L'uniti. Sara je stara šele 22 let. V obdobju, ki bi moralo biti polno pričakovanj in načrtov za skupno prihodnost, se je nenadoma znašla sama. Trenutno opravlja vozniški izpit, prizidek, ki sta ga s partnerjem z veliko truda gradila skupaj, je ostal nedokončan. Čez mesec in pol pa pričakuje rojstvo njunega prvega otroka. Namesto radosti ob prihodu novega življenja se Sara sooča z bolečo in nenadomestljivo izgubo življenjskega sopotnika. Gre za izjemno težko življenjsko preizkušnjo, ki je ne bi smel doživeti nihče, še posebej ne tako mlad človek...

V želji, da bi mladi mamici vsaj malo priskočili na pomoč tako s stroški novorojenčka kot ureditvijo bivališča, je organizirano zbiranje sredstev.