  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NEPOJMLJIVA ŽALOST

29-letnik, ki je med sečnjo izgubil življenje, za seboj zapustil 22-letno partnerko Saro tik pred porodom (FOTO)

Po tragični delovni nesreči na Goriškem, v kateri je med sečnjo lesa umrl 29-letni fant, postaja znano, da je za seboj pustil 22-letno partnerko. Mlada Sara naslednji mesec pričakuje njunega prvega otroka.
Za 29-letnikom iz Trnovega ostaja mlada 22-letna partnerka z nedokončano hišo. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
Za 29-letnikom iz Trnovega ostaja mlada 22-letna partnerka z nedokončano hišo. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook
G. P.
 5. 5. 2026 | 08:44
 5. 5. 2026 | 08:44
A+A-

Po tragični delovni nesreči na Goriškem, v kateri je med sečnjo lesa življenje izgubil 29-letni moški, na dan prihajajo srce parajoče podrobnosti. Na fanta je med podiranjem padlo suho drevo, zataknjeno v krošnji tistega, ki ga je podiral. Takoj po nezgodi so 29-letnika na kraju oživljali prvi posredovalec, policisti Policijske postaje Nova Gorica in kasneje reševalci NMP ZD Nova Gorica, a mu žal ni bilo več pomoči.

image_alt
Na svoj 75. rojstni dan umrl znani slovenski dirigent

Za seboj je pustil komaj 22-letno partnerko Saro, ki se je čez noč znašla v izjemno težki življenjski situaciji. V obdobju, ki bi moralo biti polno načrtov, pričakovanj in veselja ob skupni prihodnosti, je ostala sama. Ob dogodku so se med prvimi oglasili njeni prijatelji plesalci, saj je Sara vestna članica lokalne plesne šole.

Globoko nas je pretresla tragična novica o hudi delovni nesreči, v kateri je življenje izgubil partner naše plesalke orienta Sare - klub L'uniti.

Sara je stara šele 22 let. V obdobju, ki bi moralo biti polno pričakovanj in načrtov za skupno prihodnost, se je nenadoma znašla sama. Trenutno opravlja vozniški izpit, prizidek, ki sta ga s partnerjem z veliko truda gradila skupaj, je ostal nedokončan. Čez mesec in pol pa pričakuje rojstvo njunega prvega otroka. Namesto radosti ob prihodu novega življenja se Sara sooča z bolečo in nenadomestljivo izgubo življenjskega sopotnika. Gre za izjemno težko življenjsko preizkušnjo, ki je ne bi smel doživeti nihče, še posebej ne tako mlad človek...

V želji, da bi mladi mamici vsaj malo priskočili na pomoč tako s stroški novorojenčka kot ureditvijo bivališča, je organizirano zbiranje sredstev.

Več iz teme

29-letniknesrečasečnjapartnerka
ZADNJE NOVICE
08:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OSEBNA HIGIENA

Nečiste roke so vir številnih bolezni, tudi zelo hudih

Z neumitimi rokami se ne dotikamo obraza, saj so usta, nos in oči najpogostejša vstopna mesta za povzročitelje okužb.
5. 5. 2026 | 08:41
08:18
Lifestyle  |  Polet
KAKOVOSTNO STARANJE

10 znakov, da se starate zdravo. Kaj pravijo strokovnjaki na to

Se tudi vi sprašujete, ali se starate na pravi način? Se počutite mlajši, kot kažejo vaša leta?
Miroslav Cvjetičanin5. 5. 2026 | 08:18
08:00
Novice  |  Slovenija
NA SLOVENSKIH CESTAH

Žalostna statistika: povozimo skoraj 10.000 divjih živali na leto

Trki se dogajajo predvsem v mračnem delu dneva.
Oste Bakal5. 5. 2026 | 08:00
07:38
Novice  |  Slovenija
DRŽAVNI ZBOR

Pirc Musar ne bo predlagala mandatarja v prvem krogu, v sredo steče drugi krog

V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše.
5. 5. 2026 | 07:38
07:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POGREŠANA ŽE 19 LET

Primer, ki pretresa svet že skoraj dve desetletji: starša Madeleine McCann še nista izgubila upanja

Ob obletnici izginotja sta se Kate in Gerry McCann s podporniki znova zbrala v domačem kraju ter poudarila, da iskanja hčerke ne bosta opustila.
Kaja Grozina5. 5. 2026 | 07:37
07:32
Novice  |  Svet
SPIJO PREMALO

Več sto ljudi je tekmovalo v krepčilnem dremežu (FOTO)

Pripravili so ga v Seulu, glavnem mestu Južne Koreje. To je ena najbolj preobremenjenih in neprespanih držav.
5. 5. 2026 | 07:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki