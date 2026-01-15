  • Delo d.o.o.
PU NOVO MESTO

30-letnica na prehodu zbila 65-letno peško

Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.
FOTO: Eugenesergeev Getty Images/istockphoto
FOTO: Eugenesergeev Getty Images/istockphoto
S. U.
 15. 1. 2026 | 22:05
1:42
A+A-

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto v sredo, 14. januarja 2026, posredovali v 64 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 215 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali in devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Brežicah so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Na prehodu za pešce trčila v peški

Policisti PP Črnomelj so bili nekaj po 11. uri obveščeni o povoženju peške na Kolodvorski cesti v Črnomlju. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila na prehodu za pešce, kjer 30-letna voznica osebnega avtomobila trčila v peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano 65-letno peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

O prometni nesreči z udeležbo peške na Cesti 4. julija so bili nekaj po 12. uri obveščeni tudi krški policisti. Ugotovljeno je bilo, da je 65-letni voznik na prehodu za pešce trčil v 30-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.

prometna nesreča policija PU Novo mesto
