31-letnik brez goriva in pijan obstal na odstavnem pasu

Danes v zgodnjih jutranjih urah, ob 3.15, so na Darsu prejeli klic na pomoč z avtoceste med Razdrtim in počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani. Tam je na odstavnem pasu nemočen obstal 31-letni voznik osebnega avtomobila, ki mu je zmanjkalo goriva.

A prazen rezervoar ni bila njegova edina težava. Ko so na kraj prispeli policisti, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,47 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Da je bila mera polna, moški pri sebi sploh ni imel vozniškega dovoljenja. Možje v modrem so mu zaradi vožnje pod vplivom alkohola in manjkajočega dokumenta izdali plačilni nalog, DARS pa je poskrbel za avtovleko, ki je vozilo odstranila z avtoceste.