  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIZNAL KRIVDO

31-letnik zakrivil smrt znanega velenjskega fotografa, za njegove slike se je zahvalila tudi Tina Maze

Nick Berlinger je po treh letih priznal krivdo za nesrečo. Po tragediji še naprej kršil cestnoprometne predpise.
Peter Marinšek je bil navdušen kolesar, nekaj dni pred nesrečo je na Svetih Višarjah spodbujal našega kolesarja Primoža Rogliča. Foto: osebni arhiv
Peter Marinšek je bil navdušen kolesar, nekaj dni pred nesrečo je na Svetih Višarjah spodbujal našega kolesarja Primoža Rogliča. Foto: osebni arhiv
Mojca Marot
 10. 3. 2026 | 05:00
4:04
A+A-
»Krivdo priznavam in dogodek močno obžalujem. Prosim za čim milejšo kazen, saj sem poročen, imam dva mala otroka, v bolnišnici pa hudo bolnega očeta. Bolj kot ne sam skrbim za vse, ker je žena v službi,« se je na celjskem sodišču pred sodnico Gordano Malović pokesal 31-letni Nick Berlinger, povzročitelj prometne nesreče konec maja 2023, v kateri je umrl priznani velenjski fotograf Peter Marinšek. Ta je 29. maja skupaj s svojim sinom, partnerico in bratom na Partizanski cesti v Velenju čakal, da bodo skupaj prečkali cestišče, ko je proti njim nenadzorovano drsel Berlinger z motorjem BMW. Na ...

Več iz teme

sodiščeprometna nesrečafotografPeter Marinšek
ZADNJE NOVICE
07:29
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI SVET

Ta slovenski igralec je zaigral v novi seriji o Robinu Hoodu, v seriji tudi znan tuji igralec (VIDEO)

Igralec Klemen Novak igra desno roko nottinghamskega šerifa. Na programu Epic drama tudi nanizanka Nevarna razmerja.
10. 3. 2026 | 07:29
07:28
Novice  |  Svet
TRESLO JE

»Mislil sem, da haluciniram«: Potres z magnitudo 6,1 stresel sosede: »Srečno, Italijani, Vezuv se prebuja!«

Potresi na globini več kot 300 kilometrov veljajo za globoke potrese. Za zdaj ni poročil o poškodovanih ali o materialni škodi.
10. 3. 2026 | 07:28
07:14
Premium
Bulvar  |  Glasba in film
IMPRESIVNO

V Sloveniji nameravajo podreti nov rekord s harmoniko. Z Avsenikovo Golico želijo nad kitajskega

Vsakdo, ki igra harmoniko, se lahko 17. maja pridruži prazniku na velenjski Visti. Ta sprejme okoli 30 tisoč ljudi, zato bo dogodek za občino velik logistični izziv.
Mojca Marot10. 3. 2026 | 07:14
06:55
Razno
SOJENJE 20. APRILA

Posiljevalca v zaporu mučijo

Tako trdi dolgoletni zapornik Mehmed Mahmutović. Na sodišču zdaj zaradi ropa.
Aleksander Brudar10. 3. 2026 | 06:55
06:53
Bulvar  |  Domači trači
KRAVATE, PULOVER IN BARVE MOČI

Kaj je garderoba politikov razkrila na soočenju pri Urošu Slaku

Kdo je prišel kot državnik in kdo kot upornik?
10. 3. 2026 | 06:53
06:45
Bralci
»NE BOMO VAS POSTREGLI, KER STE ROMI«

Šok v znanem gostišču v Novem mestu: Romoma zavrnili postrežbo, 4-letnica jokala za sladoledom!

Incident se pridružuje širši družbeni debati o položaju romske skupnosti v Sloveniji.
10. 3. 2026 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Je vlak postal nova slovenska rutina?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki