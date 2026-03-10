31-letnik zakrivil smrt znanega velenjskega fotografa, za njegove slike se je zahvalila tudi Tina Maze

PRIZNAL KRIVDO

Nick Berlinger je po treh letih priznal krivdo za nesrečo. Po tragediji še naprej kršil cestnoprometne predpise.

»Krivdo priznavam in dogodek močno obžalujem. Prosim za čim milejšo kazen, saj sem poročen, imam dva mala otroka, v bolnišnici pa hudo bolnega očeta. Bolj kot ne sam skrbim za vse, ker je žena v službi,« se je na celjskem sodišču pred sodnico Gordano Malović pokesal 31-letni Nick Berlinger, povzročitelj prometne nesreče konec maja 2023, v kateri je umrl priznani velenjski fotograf Peter Marinšek. Ta je 29. maja skupaj s svojim sinom, partnerico in bratom na Partizanski cesti v Velenju čakal, da bodo skupaj prečkali cestišče, ko je proti njim nenadzorovano drsel Berlinger z motorjem BMW. Na ...