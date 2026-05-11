33-letnega člana kriminalne združbe izročili iz Slovenije v Črno goro

Uprava črnogorske policije je v soboto sporočila, da so iz Slovenije v Črno goro izročili 33-letnega Ivana Lješković. Iščejo ga zaradi suma, da je kot član organizirane kriminalne združbe sodeloval pri tihotapljenju cigaret in ustanovitvi kriminalne združbe. Postopek proti njemu se bo nadaljeval pred višjim sodiščem v Podgorici, pišejo črnogorski mediji.

Kot je navedla policija, so uslužbenci Nacionalnega centralnega biroja Interpola v Podgorici oziroma ekipe FAST ob pomoči pripadnikov posebne policijske enote izvedli izročitev I. Lj. (33), državljana Črne gore, iz Slovenije v Črno goro, poroča RTCG.

»I. Lj., ki je v operativnih evidencah zaveden kot član ene od organiziranih kriminalnih združb, je bil 11. aprila v Sloveniji aretiran na podlagi mednarodne tiralice NCB Interpola Podgorica. Iskali so ga zaradi zagotovitve njegove navzočnosti v kazenskem postopku, ki proti njemu poteka pred višjim sodiščem v Podgorici, zaradi suma storitve kaznivih dejanj ustanovitve kriminalne združbe in tihotapljenja v sostorilstvu,« so dodali v sporočilu.

Sumijo ga, da je kot član organizirane kriminalne združbe sodeloval pri kriminalnih dejavnostih, povezanih s tihotapljenjem cigaret, torej blaga, katerega promet je omejen, čez carinsko mejo ob izogibanju ukrepom carinskega nadzora.

Po navedbah policije naj bi nato sodeloval še pri nadaljnji distribuciji, prodaji, prikrivanju in tihotapljenju cigaret iz proste carinske cone Luke Bar v države regije in Evropske unije.