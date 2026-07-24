34-letna motoristka pri Ilirski Bistrici trčila najprej v eno vozilo, zatem še v drugo

Koprski policisti so ob 7.39 dobili obvestilo o hujši prometni nesreči pri Ilirski Bistrici. Po prvih podatki je 34-letna motoristka, doma iz Štajerske, peljala od Ilirske Bistrice proti Jelšanam, dva voznika osebnega avtomobila pa v nasprotni smeri. Motoristka je zapeljala na nasprotno smerno vozišče, kjer je najprej trčila v eno vozilo, zatem pa v drugo.

Je na zdravljenju v UKC Ljubljana

Motoristko so huje poškodovano odpeljali s helikopterjem v UKC Ljubljana. Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo informacije o točnem dogajanju. Cesta je bila zaprta do 9.55, urejen je bil obvoz.

Povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola

Policisti PP Krško so bili v četrtek nekaj po 16. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Srednjem Pijavškem. Tako so ugotovili, da je za trčenje odgovoren 24-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW, ki je med prehitevanjem zapeljal na levo smerno vozišče v trenutku, ko je njegovo vozilo že prehiteval 22-letni voznik VW golfa. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,56 miligrama alkohola (1,2 g/kg). Odrejen je bil tudi strokovni pregled. 24-letniku so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin.