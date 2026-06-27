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JAVNI RED IN MIR

34-letnik grozil, da mu bo zažgal prikolico in potopil gumenjak

Zgodilo se je v Luciji.
Simbolična fotografija FOTO: Delo Ui
Simbolična fotografija FOTO: Delo Ui
M. U.
 27. 6. 2026 | 15:49
 27. 6. 2026 | 15:49
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Koprski policisti so v minulih dneh obravnavali več primerov nasilja v družini in kaljenja javnega reda in miru. Tako so v četrtek ob 19.19 posredovali v enem izmed naselij v okolici Kopra zaradi prijave pretepa v stanovanjski hiši. Ugotovljeno je bilo, da je med družinskim sporom 27-letni moški najprej žalil in kričal na svojega brata, nato pa ga še udaril v obraz. Med postopkom je policiste oviral tudi njun 32-letni brat, ki ni upošteval zakonitih ukazov, zato mu je bilo odrejeno pridržanje. Obema so bili zaradi kršitev javnega reda in miru izdani plačilni nalogi.

Grozil, da mu bo zažgal prikolico in potopil gumenjak

Ob 19.28 so policisti posredovali v stanovanju v Izoli, kjer je 68-letna ženska najprej žalila, nato pa še udarila svojega sina. Izdan ji je bil plačilni nalog. Ob 19.46 so bili policisti napoteni v Lucijo zaradi spora med dvema moškima. Ugotovljeno je bilo, da je 34-letni moški drugemu grozil, da mu bo zažgal prikolico in potopil gumenjak. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Novomeške policiste so v četrtek ob 14. uri poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Šmarjeških Toplicah, kjer naj bi 40-letna kršiteljica motila javni red in mir s tem, da je žalila in zmerjala goste in zaposleno. Policisti so se takoj odzvali in na kraju vzpostavili javni red in mir. Zaradi kršitev javnega reda in miru ji bodo izdali plačilni nalog.

Policisti so ob 20.26 posredovali v Kopru, kjer je 83-letni moški žalil svojo sosedo. Zoper njega so uvedli hitri postopek o prekršku.

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