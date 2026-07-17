35-letni voznik iz Albanije po dolenjki z več kot 200 kilometri na uro

Policisti so v četrtek zjutraj na avtocesti v Čatežu ob Savi ustavili voznika avtomobila britanskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 202 kilometra na uro. S tem je prekoračil dovoljeno hitrost za 72 kilometrov na uro. 35-letnemu vozniku iz Albanije so zato izrekli globo v višini 1200 evrov, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Nevarna vožnja, pijan kot čep

Novomeški policisti so bili v četrtek okoli 22. ure obveščeni tudi o nevarni vožnji voznika osebnega vozila, ki je vozil iz smeri krožišča Tabletka proti Ločni. Vijugal je po cesti, zapeljal tudi na pločnik in nadaljeval vožnjo. Policisti so voznika izsledili na parkirnem prostoru gostinskega lokala. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki je pokazal, da je imel voznik v litru izdihanega zraka 1,32 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev naslovili na sodišče obdolžilni predlog.

Nekaj po 14. uri so bili trebanjski policisti obveščeni, da je na parkirnem prostoru v Trebnjem voznica osebnega avtomobila pri vožnji vzvratno trčila v drugo vozilo in odpeljala s kraja nesreče. 71-letno voznico so izsledili in ji odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imela 1,09 miligrama alkohola. Odredili so ji tudi strokovni pregled, prepovedali nadaljnjo vožnjo in ji odvzeli vozniško dovoljenje. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.