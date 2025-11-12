36-letni Slovenec iz avstrijskega zapora vodil preprodajalce

GROZI MU OD 20 LET DO DOSMRTNE ZAPORNE KAZNI

Začetek procesa proti 36-letnemu Slovencu, ki je izza rešetk uvažal mamila v Avstrijo.

V ponedeljek se je na Deželnem kazenskem sodišču v prestolnici avstrijske Štajerske pričel proces proti mreži preprodajalcev mamil, katere vodji sta prestajala kazen v graškem zaporu Karlau. Prvoobtoženi je 36-letni Slovenec, ki že ducat let greje različne zaporniške žimnice pri naših severnih sosedih. Po podatkih, ki smo jih pridobili od graškega sodišča, je bil prvič obsojen na petletno zaporno kazen zaradi mamil leta 2019 v Celovcu, isto sodišče mu je dve leti kasneje za še dve preprodaji mamil dodalo tri leta kehe; nazadnje so mu določili dodatnih 12 mesecev novembra 2023 na deželnem ...