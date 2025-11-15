37-letni Grega Voga je pred mesecem že zaštihal naključnega sprehajalca

ŠOFERJA ZABADAL POVRATNIK

A naj ne bi bil le nasilen, v ljubljanski soseski je menda dilal tudi drogo.

37-letnik, ki je v četrtek na Bavarskem dvoru z nožem hudo poškodoval voznika mestnega avtobusa, ni napadel prvič. Neuradno smo izvedeli, da je operacija poškodovanega voznika trajala do polpolnoči in da je njegovo življenje še vedno ogroženo. Policija napadalca dobro pozna, ne le zaradi nasilništva, temveč tudi zaradi pečanja s prepovedanimi drogami. Celo več, po pričevanjih naših virov je z nožem napadel in poškodoval najmanj tri osebe, preden se je lotil voznika avtobusa, a policisti so ga, pravijo naši viri, vedno znova odpeljali, nato pa izpustili na prostost. Dan po dogodku so z ulice ...