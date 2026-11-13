4000 evrov ali ...? Moškemu grozil, ga žgal z vžigalnikom in mu prislonil nož na vrat

Galerija
Na območju Kopra policisti obravnavajo primer domnevnega izsiljevanja, v katerem naj bi 22-letnik od 34-letnega moškega zahteval 4000 evrov. Da bi dosegel svoje, naj bi se zatekel tudi k nasilju in grožnjam. Policisti so bili o dogodku obveščeni v četrtek, 12. novembra, ob 17.44. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je osumljeni nekaj dni pred prijavo od 34-letnika zahteval denar. Pri tem mu je grozil, ga večkrat opekel z razgretim vžigalnikom, na vrat pa mu prislonil kuhinjski nož.
Policisti primer obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja izsiljevanja. Zoper 22-letnika bodo podali kazensko ovadbo, je sporočil Loris Čendak, višji policijski inšpektor Policijske uprave Koper.
Policija opozarja, da je treba vsako grožnjo jemati resno. Žrtvam svetuje, naj izsiljevanje čim prej prijavijo, tudi če jim storilec grozi, da bodo zaradi tega imele težave. Če se znajdete v takšnem položaju, upoštevajte naslednje nasvete:
Izsiljevanje lahko prijavite na najbližji policijski postaji, po telefonu na številko 113 ali anonimno na telefonsko številko 080 1200.
Policija poudarja, da lahko s pravočasno prijavo pomaga zaščititi žrtev in preprečiti nadaljnje nasilje.