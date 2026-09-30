42-letnik nasilen do družine, kranjski policisti izrekli prepoved približevanja

Kranjski policisti so včeraj posredovali zaradi nasilja v družini. 42-letnemu moškemu, ki naj bi bil nasilen do družinskih članov, so izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Policisti so nekaj pred 13. uro obravnavali 42-letnega moškega, ki je bil po do zdaj zbranih podatkih nasilen do svojih družinskih članov.

Zaradi zaščite žrtev so mu policisti odredili prepoved približevanja. Hkrati nadaljujejo zbiranje obvestil in vodijo postopek zaradi suma kaznivega dejanja z elementi nasilja.

O vseh ugotovitvah bodo po zaključku postopka obvestili pristojno državno tožilstvo.

Sicer pa velja, da je najbolj nevaren trenutek pogosto takrat, ko želi ženska zapustiti nasilnega partnerja. Slovenska policija pri tem stavi na umik nasilneža iz družine: »Tragedij ne bi bilo, če bi ukrepi učinkovali!«.