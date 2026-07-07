43-letna voznica z dvema promiloma in otrokoma v avtu trčila v drugo voznico

Kranjski policisti so v ponedeljek okoli 15. ure na območju Kranja obravnavali prometno nesrečo med voznicama avtomobilov. Tako je 43-letna voznica vozila iz smeri Kranja proti Naklemu in v križišču pri zavijanju levo odvzela prednost drugi voznici ter z avtomobilom trčila v njen avtomobil. 43-letna voznica povzročiteljica je vozila avtomobil pod vplivom alkohola 1,05 mg/l, kar je več kot 2 promila.

Rezultatu preizkusa z indikatorjem alkohola oporekala

Rezultatu odrejenega preizkusa z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku je oporekala, zato so ji policisti odredili strokovni pregled. V avtomobilu sta bila kot potnika tudi dva otroka. Policisti zoper voznico vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa.