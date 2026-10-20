43-letnik razbijal po hiši, grozil staršema in napadel očeta! Pred policisti je pobegnil

Novomeški policisti so v petek, 16. oktobra, posredovali zaradi nasilja v družini. 43-letni moški je v zasebnem prostoru razbijal inventar, grozil svojima staršema in ju poniževal, očeta pa je tudi fizično napadel.

Kot poročajo s Policijske uprave Novo mesto, je nasilnež pred prihodom policistov pobegnil, a mu beg ni uspel. Policisti so ga izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.

Da bi zaščitili žrtvi nasilja, so 43-letniku izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili tudi pristojne institucije.