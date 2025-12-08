45-letna ženska krivde za uboj v Lovrencu ne priznava: »Gre za moje življenje«

Na mariborskem sodišču je 45-letna Fahrije Rama, obtožena uboja 53-letnega moškega v Lovrencu na Pohorju, na predobravnavnem naroku odločno zavrnila krivdo. V dvorano je ni bilo – zaradi kadrovske stiske pravosodnih policistov je sodelovala le prek videopovezave iz zapora na Igu, čemur je ostro nasprotovala. Kot je povedala Rama, je takšen način izpeljave naroka nesmiseln, saj da se počuti, kot bi se pogovarjala s steno: »Dajmo se malo zresniti. Gre za moje življenje, saj bi rada dokazala, da sem nedolžna,« je poudarila, ko je sodnica Maja Balažic pojasnila, da sama videokonferencam sicer ni naklonjena, a da so to realne razmere, zaradi katerih podobni primeri niso redki. Ker ji niso mogli zagotoviti niti privoda na rezervni datum 22. decembra, je sodnica narok izvedla na daljavo, po dveh posvetih z odvetnico Sabino Žurga in razlagi, da zakon tak način izrecno dopušča, pa je Rama vendarle pristala na sodelovanje.

Tožilka Tinka Berk je obtožnico povzela kratko in jasno: 22. julija naj bi Rama v spalnici skupnega bivališča v hiši v Lovrencu na Pohorju med prepirom 53-letnemu moškemu zadala več vbodnih ran z nožem, zaradi česar je po izkrvavitvi umrl. Obtožena očitke ves čas zanika, zato tožilka ni pripravila predloga kazni v zameno za priznanje. Ko je Rama tudi uradno potrdila, da krivde ne priznava, je zagovornica predlagala zaslišanje več prič, med njimi sina pokojnega in njegove nekdanje partnerice, ki bi po mnenju obrambe lahko opisala nasilje pokojnega – zapustila naj bi ga že, ko je bil sin star pet let, nato z njim nista imela več stikov.

Za temi vrati te stanovanjske hiše je 45-letna Fahrije Rama vzela življenje 53-letnega Riharda Žvikarta. FOTO: Andrej Bedek

Obramba želi v dokazni postopek vključiti tudi izvedenca psihiatra, ki naj presodi, ali je bila obtožena v času dejanja prištevna ali morda bistveno zmanjšano prištevna zaradi intenzivnega afekta; zdravniška dokumentacija iz forenzične psihiatrije po besedah odvetnice kaže na znake maničnih napadov. Tožilka večini dokaznih predlogov ni nasprotovala. Policijska preiskava je medtem pokazala, da se je Rama k osem let starejšemu moškemu v Lovrenc preselila le nekaj dni pred tragedijo, usodni prepir pa naj bi izbruhnil zaradi dogovora glede skupnega bivanja. Sojenje, na katerem bo morala svojo različico dogodkov razložiti pred senatom, se bo začelo 6. januarja.