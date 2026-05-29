45-letnik razgrajal in nadlegoval partnerko ter sosede, niti prihod policije ga ni ustavil

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so v četrtek, 28. maja, okoli 18. ure, tamkajšnji policisti posredovali v naselju Prapreška pot, kjer naj bi pijan moški motil javni red in mir in nadlegoval partnerko in prebivalce naselja.

»45-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva,« so zapisali v sporočilu za javnost. Moškega so obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.