46-letnik kar s skirojem na avtocesto med Postojno in Razdrtim! Tole je počel

V petek popoldne je 46-letni državljan Filipinov, ki biva na območju Hrvaške, na avtocesti med Postojno in Razdrtim iskal osebne dokumente. Filipinec je sicer voznik tovornega vozila in je na tej relaciji izgubil dokumente, zato je na Razdrtem parkiral tovorno vozilo in se po dokumente odpravil s skirojem, so sporočili s Policijske uprave Koper. Globo za prekršek je plačal na kraju, so še navedli na policiji.