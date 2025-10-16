46-letnik nasilen do bivše partnerice, na pomoč je odhitela policija

Škofjeloški policisti so v sredo okoli 20.30 obravnavali 46-letnega moškega, ki je bil nasilen do bivše partnerice, poroča kranjska policijska uprava.

Možje v modrem so nasilnežu odredili pridržanje za čas zbiranja obvestil in prepoved približevanja. »Policisti zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« so sporočili s PU Kranj.

V policiji tudi sicer ugotavljajo, da nasilje v družini zavzema precejšen del našega delovanja. Policisti letno obravnavajo približno 80.000 različnih kaznivih dejanj, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik z manj opaznimi posledicami do tistih najhujših, kot so umori v družini, so zapisali na spletni strani policije, kjer lahko najdete vse koristne informacije za žrtve nasilja.