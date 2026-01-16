46-letnik z Bleda zlorabljal mlade fante: na taborih jih opijal, silil v otipavanje nato pa snemal

Pred dnevi smo pisali, da se je na Gorenjskem razpletel eden najpretresljivejših primerov zlorab v zadnjih letih. Nekdanji starešina enega od taborniških rodov je bil zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost pravnomočno obsojen na 18 let in 8 mesecev zapora. Tožilstvo je pred tem zahtevalo najvišjo možno enotno kazen 30 let ječe, a se je postopek po pritožbah končal z nižjo sankcijo.

Sojenje na kranjskem okrožnem sodišču in pritožbena seja na ljubljanskem višjem sodišču sta bila zaprta za javnost zaradi zaščite mladoletnih oškodovancev, javno je bil le izrek sodbe. Kranjsko okrožno sodišče je moškemu sprva izreklo 20 let in tri mesece zapora, a so se stranke pritožile. Višje sodišče je nato delno ugodilo obrambi in kazen znižalo na 18 let in 8 mesecev, kar je po njihovem mnenju zakonita, primerna in pravična sankcija.

Obtoženi, 46-letni moški iz okolice Bleda, je bil po navedbah sodišča obtožen za vrsto dejanj, skupaj 19 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ter s področja pornografskega gradiva, in sicer petih kaznivih dejanj spolne zlorabe slabotne osebe, kaznivega dejanja spolnega nasilja, spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, kaznivega dejanja spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja ter 10 kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Okrožno sodišče pa mu je torej za 18 očitanih dejanj izreklo enotno kazen 20 let in tri mesece zapora, za 19., in sicer spolni napad na slabotno osebo, pa obsodba ni prišla v poštev, saj je dejanje do izreka sodbe zastaralo.

Žrtve izbiral med mladino, ki mu je bila zaupana

Zaradi zaščite žrtev, vsi so bili fantje, ne bomo objavili imena tega izprijenca, ki je bil v priporu od 8. septembra 2023 (zaradi ponovitvene nevarnosti). Tožilstvo mu je očitalo, da je kazniva dejanja izvajal od marca 2016 do najmanj junija 2023.

Mladoletne tabornike, ki so bili opiti, je na taborih na Gorenjskem otipaval po spolnem udu in zadnjici ali jih je silil, da so se dotikali njegovega spolnega uda.

Druga kazniva dejanja, torej hranjenje več videoposnetkov spolne narave, ki so bili najdeni ob aretaciji na njegovem mobilnem telefonu in prenosnem računalniku, pa je storil v času od poletja 2016 do aretacije. Gre za več videoposnetkov mladoletnih fantov, ki so mu bili zaupani v varstvo na taborih, saj je bil starešina tabornikov, ter za več videoposnetkov mladoletnega sina njegove žene, ko se gol tušira ali ko se samozadovoljuje. Sodišče je ugotovilo, da se je mladoletnega pastorka tudi večkrat dotikal po spolnem udu in zadnjici.

S posnetkov mladih tabornikov je bilo razvidno, da jim je dovoljeval piti alkoholne pijače. Nato je snemal opite fante, ki so se morali sleči do golega in tuširati, če so izgubili v kateri od iger, na primer pri kartanju. Snemal je tudi pijane mladeniče, ki so goli sedeli na stolu, imeli zvezane oči in se samozadovoljevali.

Izobražen, a izprijen

Po izreku prvostopenjske sodbe je Zveza tabornikov Slovenije pozdravila obsodilno sodbo. »Žrtvam in njihovim družinam se zahvaljujemo za pogum in zaupanje, da so se leta 2023 obrnile na nas in spregovorile o dejanjih. Zveza je nemudoma ukrepala, poskrbela za zaščito žrtev, za varnost in podporo našim članom in v času postopka dejavno sodelovala s pristojnimi organi. Še enkrat znova se je izkazalo, da organi pregona temeljito opravijo svoje delo in da pravosodni sistem dobro deluje in odločno sankcionira kazniva dejanja,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Pripisali so še, da moramo kot družba razviti ničelno toleranco do neukrepanja ob nasilju, in dodali, da Zveza tabornikov Slovenije ostaja zavezana zagotavljanju varnega in vključujočega okolja za vse člane. Nad kranjsko okrožno sodbo se je na višje sodišče pritožila tožilka Nadja Gasser, ki je torej za obtoženega predlagala izrek 30-letne zaporne kazni, ter njegov zagovornik Peter Kobentar iz vseh pritožbenih razlogov.

Pravnomočno pa zdaj velja, da bo moral Gorenjec sedeti 18 let in 8 mesecev. Kazen je od okrožne nekoliko nižja zato, ker naj bi višje sodišče sledilo eni pritožbi odvetnika glede izrečene kazenske sankcije, in sicer jo je nekoliko omililo v delu, ki govori o kršitvi spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Je pa obramba že napovedala vložitev zahteve za varstvo zakonitosti. Gorenjec je do pravnomočnosti sodbe počakal v priporu, po izdaji sodbe višje sodišča pa je njegov dom postal zapor na Dobu, kjer so spolni izprijenci nad otroki med ostalimi jetniki precej osovraženi. Kot smo izvedeli, je 46-letnik visoko izobražen človek, ki je delal v zdravstvu na Gorenjskem, poročen, njegova žena ima od prej otroke, skupnih pa nimata.